El truco casero de limpieza para dejar todo impecable en segundos

De acuerdo con los especialistas, la preparación es sencilla y puede aplicarse en cualquier hogar. Solo hay que espolvorear bicarbonato sobre la zona a limpiar, agregar lentamente el vinagre blanco y dejar actuar la reacción efervescente que despega la suciedad más difícil. Para completar el proceso, se añade jugo de limón, que potencia la limpieza y perfuma el ambiente. En apenas unos minutos se logra un resultado impecable, sin esfuerzo y sin recurrir a químicos agresivos.