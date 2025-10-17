El truco definitivo para lograr un efecto lifting de 10 años menos con un solo producto

El truco definitivo de una maquilladora para sacarse 10 años

La maquilladora profesional Stephanie Goldsmith comparte un truco casero para los ojos que promete levantar la mirada y dar un efecto rejuvenecedor sin recurrir a procedimientos invasivos. Su técnica se basa en el uso del bronceador, que puede ser líquido, en polvo o en crema. “Coloco algunos puntos en el párpado y cerca de la línea de las pestañas, como si fuera un delineador, y luego lo esfumo hacia la ceja”, explica Goldsmith. Este método es ideal para disimular párpados caídos y lograr una mirada más despierta y definida.