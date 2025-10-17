El truco definitivo para lograr un efecto lifting de 10 años menos con un solo producto
La maquilladora Stephanie Goldsmith compartió un truco casero con bronceador que levanta los ojos al instante y rejuvenece todo el rostro.
La maquilladora Stephanie Goldsmith comparte un truco casero para los ojos que levanta la mirada y da un efecto rejuvenecedor. Usando bronceador como delineador, esta técnica permite resaltar los ojos, logrando un contorno sutil que resta años sin necesidad de tratamientos invasivos. Perfecto para quienes buscan realzar la mirada de manera simple y rápida, combinando practicidad y resultados visibles.
El truco definitivo de una maquilladora para sacarse 10 años
La maquilladora profesional Stephanie Goldsmith comparte un truco casero para los ojos que promete levantar la mirada y dar un efecto rejuvenecedor sin recurrir a procedimientos invasivos. Su técnica se basa en el uso del bronceador, que puede ser líquido, en polvo o en crema. “Coloco algunos puntos en el párpado y cerca de la línea de las pestañas, como si fuera un delineador, y luego lo esfumo hacia la ceja”, explica Goldsmith. Este método es ideal para disimular párpados caídos y lograr una mirada más despierta y definida.
La especialista sugiere elegir tonos medios o terracota, que se adaptan a la mayoría de los tonos de piel. El secreto está en difuminar bien el producto para que el resultado se vea natural y el efecto “lifting” se note sin exageraciones. De esta manera, el truco del bronceador delineador se convierte en un aliado indispensable para quienes quieren refrescar su imagen.
Además, Goldsmith recomienda complementar este truco casero creando un pliegue falso con sombras marrones o grises suaves. Difuminar hacia arriba y hacia afuera aporta profundidad y eleva visualmente el párpado. El iluminador, aplicado bajo la ceja o en el lagrimal, suma luminosidad y amplitud a la mirada.
Por último, el cuidado de las pestañas es fundamental: rizarlas antes de la máscara y peinarlas hacia arriba genera un efecto de ojos más abiertos y juveniles. Con estas técnicas combinadas —bronceador delineador, pliegue falso, iluminador y pestañas cuidadas— es posible renovar la mirada y lucir radiante a cualquier edad, logrando un resultado natural, sofisticado y accesible para todos.
