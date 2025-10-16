El truco casero para que las bananas duren hasta dos semanas en casa
Un truco casero fácil de aplicar permite conservar las bananas firmes y con buen sabor durante varios días más, evitando que se maduren demasiado rápido.
Las bananas suelen madurar enseguida después de comprarlas, pasando del verde al amarillo y luego al marrón en pocos días. Por eso, es una de las frutas que más se desperdician en los hogares. Sin embargo, con un truco casero muy simple podés mantenerlas frescas por más tiempo y evitar que se echen a perder antes de disfrutarlas.
El truco para que las bananas duren hasta dos semanas
Los especialistas en conservación de alimentos aseguran que mantener las bananas frescas por más tiempo depende de algunos cuidados básicos. Todo empieza en el supermercado: conviene elegir aquellas que no estén dentro de bolsas plásticas, ya que el plástico retiene el gas etileno, responsable de acelerar la maduración.
Este gas, que las propias frutas liberan, hace que se ablanden y aparezcan manchas oscuras antes de tiempo.
De acuerdo con los expertos en higiene alimentaria, las bananas no deberían guardarse en bowls ni cerca de fuentes de calor como hornos o electrodomésticos. Lo ideal es colocarlas sobre la mesada, en un lugar seco, ventilado y sin exposición directa al sol. Además, separar las bananas del racimo es un truco casero muy eficaz para conservar su frescura por más tiempo.
Otra recomendación útil es envolver los tallos con film o papel plástico. Esto ayuda a reducir la liberación del gas etileno y a retrasar su maduración. También se puede recurrir a un “árbol de bananas” o colgador, que permite que circule mejor el aire entre ellas. Y cuando ya están maduras, guardarlas en la heladera puede extender su vida útil hasta dos semanas. Aunque la cáscara se oscurezca, el interior suele mantenerse perfecto para comer o usar en recetas.
Con estos consejos simples y un poco de atención, podés aprovechar las bananas por más tiempo, mantenerlas firmes y dulces, y reducir el desperdicio en casa sin esfuerzo.
