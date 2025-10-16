El truco casero para que las bananas duren hasta dos semanas en casa

Otra recomendación útil es envolver los tallos con film o papel plástico. Esto ayuda a reducir la liberación del gas etileno y a retrasar su maduración. También se puede recurrir a un “árbol de bananas” o colgador, que permite que circule mejor el aire entre ellas. Y cuando ya están maduras, guardarlas en la heladera puede extender su vida útil hasta dos semanas. Aunque la cáscara se oscurezca, el interior suele mantenerse perfecto para comer o usar en recetas.