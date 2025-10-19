El truco psicológico para calmar los pensamientos y tranquilizar la mente

Para aplicar esta técnica, los expertos sugieren empezar los pensamientos negativos con la frase “mi mente me dice que...”. Incluso repetirlo en voz alta o con un tono divertido ayuda a quitarle peso a la idea. Como señala el psiquiatra Alejandro, “tus pensamientos no son órdenes; vos elegís si seguirlos o no”.

En definitiva, la difusión cognitiva funciona como un método para desactivar el “piloto automático” mental, brindando calma y una visión más objetiva de lo que nos decimos internamente. Esto permite vivir con mayor tranquilidad y equilibrio emocional, reduciendo la influencia de los pensamientos negativos en la vida diaria.