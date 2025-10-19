El truco psicológico para calmar los pensamientos y tranquilizar la mente
La difusión cognitiva ayuda a mirar los propios pensamientos desde otro ángulo, evitando que controlen nuestras emociones o decisiones.
Un truco casero muy recomendado por psicólogos es la difusión cognitiva, una técnica que ayuda a mirar los pensamientos con distancia y sin que controlen nuestras emociones. En lugar de dejarnos llevar por todo lo que pasa por la cabeza, esta estrategia enseña a reconocer que los pensamientos son solo ideas, no órdenes ni verdades absolutas.
Muchas veces la mente nos juega en contra, haciéndonos creer que debemos obedecer cada idea que surge. Los especialistas destacan que el cerebro solo genera pensamientos, y somos nosotros quienes decidimos si les damos importancia o no. Esta separación es clave para que los pensamientos negativos o repetitivos no afecten nuestro bienestar y nos permita mantener un equilibrio emocional más saludable.
El sencillo truco de los psicólogos para calmar la mente
El propósito de la difusión cognitiva no es eliminar los pensamientos no deseados, sino aprender a no identificarnos con ellos. En lugar de decir “soy un desastre”, la técnica propone reformularlo como “estoy teniendo el pensamiento de que soy un desastre”. De esta manera, se toma distancia y esas ideas dañinas pierden poder sobre nuestro estado de ánimo y nuestras acciones.
Investigaciones en psicología indican que intentar borrar pensamientos negativos puede ser contraproducente. Lo clave es aceptarlos como parte de la mente sin fusionarnos con ellos, lo que permite que pierdan protagonismo y dejen de influir tanto en nosotros.
Para aplicar esta técnica, los expertos sugieren empezar los pensamientos negativos con la frase “mi mente me dice que...”. Incluso repetirlo en voz alta o con un tono divertido ayuda a quitarle peso a la idea. Como señala el psiquiatra Alejandro, “tus pensamientos no son órdenes; vos elegís si seguirlos o no”.
En definitiva, la difusión cognitiva funciona como un método para desactivar el “piloto automático” mental, brindando calma y una visión más objetiva de lo que nos decimos internamente. Esto permite vivir con mayor tranquilidad y equilibrio emocional, reduciendo la influencia de los pensamientos negativos en la vida diaria.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario