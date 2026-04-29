Truco casero: cómo hacer para eliminar el olor a ajo de las manos

Una alternativa fácil es el bicarbonato de sodio: con las manos apenas húmedas, se forma una pasta que ayuda a remover los compuestos que generan el olor. Después de enjuagar, la sensación mejora, aunque conviene usar crema para evitar resequedad.

Otra opción efectiva es el jugo de limón, que al aplicarse suavemente sobre la piel contribuye a neutralizar el aroma. También se puede usar perejil fresco, ya que al frotarlo libera un perfume herbal que disimula el olor.

En casos donde se busca mayor higiene, los geles con alcohol son efectivos ya que eliminan bacterias y reducen la fragancia. Por otro lado, los restos de café molido sirven para absorber el olor gracias a su textura y aroma intenso.