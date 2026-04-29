Truco casero: cómo hacer para eliminar el olor a ajo de las manos
En simples pasos y sin grandes inversiones es posible neutralizar el desagradable e intenso olor que expulsa el ajo. Descubrí todos los detalles en la nota.
El ajo ocupa un lugar clave en la cocina de cada individuo, ya que es esencial en la preparación de una gran variedad de comidas por su sabor y capacidad para realzar cualquier receta de forma simple. Presente en platos simples y elaborados, se convirtió en un ingrediente básico que no puede faltar en la heladera.
Sin embargo, su aroma intenso puede quedar adherido a las manos después de manipularlo, incluso tras varios lavados. Si bien existen diferentes formas de neutralizarlo por completo, existe un truco casero que permite eliminar este desagradable olor de manera rápida y sin grandes inversiones.
El truco para eliminar el olor a ajo
Para quienes disfrutan cocinar sin restricciones, es útil tener a mano diferentes métodos simples y económicos para sacar el olor a ajo sin caer en productos agresivos cuyos precios son elevados y, además, dañan la piel.
Una alternativa fácil es el bicarbonato de sodio: con las manos apenas húmedas, se forma una pasta que ayuda a remover los compuestos que generan el olor. Después de enjuagar, la sensación mejora, aunque conviene usar crema para evitar resequedad.
Otra opción efectiva es el jugo de limón, que al aplicarse suavemente sobre la piel contribuye a neutralizar el aroma. También se puede usar perejil fresco, ya que al frotarlo libera un perfume herbal que disimula el olor.
En casos donde se busca mayor higiene, los geles con alcohol son efectivos ya que eliminan bacterias y reducen la fragancia. Por otro lado, los restos de café molido sirven para absorber el olor gracias a su textura y aroma intenso.
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