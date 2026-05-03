Truco casero: cómo saber si la heladera funciona correctamente con tan sólo dos cucharas

De todos modos, este truco casero tiene sus límites. Factores como la ubicación de los alimentos, la carga del equipo, el estado del burlete o las corrientes internas pueden alterar los resultados. Por eso, lo ideal es usarlo como referencia y complementarlo con un termómetro digital, sobre todo cuando está en juego la seguridad alimentaria.

Para quienes buscan mayor precisión, existen opciones como termómetros para heladera, dataloggers o enchufes inteligentes que registran los ciclos del equipo. Estos dispositivos ofrecen datos más exactos y permiten hacer un seguimiento continuo de la temperatura, algo clave en hogares con medicación sensible o ante fallas intermitentes.

En definitiva, este truco casero es una herramienta práctica para detectar problemas básicos de enfriamiento y entender mejor cómo funciona la heladera en el día a día.