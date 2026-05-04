Cómo limpiar y desinfectar sin gastar de mas: el truco casero más infalible de todos

Con un trapo o mopa apenas humedecido en la mezcla, se limpia el piso de manera habitual, haciendo foco en las zonas de mayor tránsito. Como paso final, se recomienda dejar secar de forma natural, idealmente con ventilación para mejorar el resultado.

Además de los pisos, el limón también sirve para limpiar mesadas, azulejos, baños y utensilios de cocina. Incluso funciona como blanqueador natural en telas y ayuda a eliminar manchas difíciles en metales o vajilla. Así, este truco casero no solo permite ahorrar, sino que también reduce el uso de productos químicos agresivos en el hogar.