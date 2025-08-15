El truco definitivo para sacar el sarro de las canillas rápido y fácil

agua canilla.jpg

Además, el sarro acumulado favorece la proliferación de bacterias y microorganismos, sobre todo en rincones difíciles de limpiar, lo que afecta la higiene del agua y provoca malos olores o manchas permanentes en piletas y mesadas.

Usar vinagre blanco de forma regular es la mejor prevención: disuelve los minerales antes de que se endurezcan y se adhieran con fuerza. Realizar esta limpieza cada dos semanas mantiene el brillo, protege los mecanismos internos y garantiza un flujo de agua constante.