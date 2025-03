 El truco ideal para dejar los pisos brillantes y como nuevos

Sus seguidores en la sección de comentarios no tardaron en agradecerle por el consejo y compartir sus propias aplicaciones del truco, como una seguidora que lo usó para blanquear las tazas.

Pasos para limpiar los pisos

Llenar un balde o el recipiente de la mopa con agua caliente.

o el de la mopa con agua caliente. Agregar dos cucharaditas de Crema Cif.

Mezclar bien.

Limpiar los pisos de manera habitual.

Este sencillo truco de Yolanda demuestra que, con pocos ingredientes y pasos fáciles de seguir, es posible devolverle el brillo y la limpieza a los pisos de la casa. Ya sea para eliminar la suciedad acumulada o para renovar el aspecto de superficies como parquet y mármol, la combinación de agua caliente y Crema Cif ha demostrado ser altamente efectiva.

Embed - Carrusel de Ideas que siguen funcionando y nos viene genial para la casa; 1- Abrir con el mismo hilo los sacos 2- Blanqueador de juntas, puedes limpiar y blanquear juntas oxido quitar arañazos de los azulejos desconchones en tu banera etc 3-Un super tips, cuando tu cafetera es mas pequeña que el platillo de gas solo tienes que colocar encima otro platillo mas grande y ya no se volcará 4-cafetera italiana → meter el filtro dentro de la misma cafetera se mantie limpia y fuera de humedad y no recoje polvo. 5-Pon un vaso de vinagre de limpieza a tu lavavajillas una vez al mes Para que: *Elimina malos olores *Se quita la cal *Y nos deja un brillo extra. #yolandavaquitayoli #tips #limpiandolacasa #trucos #limpieza #hogar @yolandavaquitayoli Carrusel de Ideas que siguen funcionando y nos viene genial para la casa; 1- Abrir con el mismo hilo los sacos 2- Blanqueador de juntas, puedes limpiar y blanquear juntas oxido quitar arañazos de los azulejos desconchones en tu banera etc 3-Un super tips, cuando tu cafetera es mas pequeña que el platillo de gas solo tienes que colocar encima otro platillo mas grande y ya no se volcará 4-cafetera italiana → meter el filtro dentro de la misma cafetera se mantie limpia y fuera de humedad y no recoje polvo. 5-Pon un vaso de vinagre de limpieza a tu lavavajillas una vez al mes Para que: *Elimina malos olores *Se quita la cal *Y nos deja un brillo extra. #yolandavaquitayoli #tips #limpiandolacasa #trucos #limpieza #hogar sonido original - Yoli

Lo mejor de todo es que, como bien señala Yolanda, el proceso es tan rápido que los resultados se ven de inmediato, haciendo que el esfuerzo de limpiar sea mucho más satisfactorio. Si aún no has probado este método, no dudes en hacerlo, ¡los resultados te sorprenderán!

Además, como muestran los comentarios de los seguidores, este truco también puede ser útil para otros fines, como dejar brillantes las tazas o superficies pequeñas. Sin lugar a dudas, un consejo práctico que vale la pena incorporar a tu rutina de limpieza diaria.