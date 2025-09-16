El truco para que el pescado quede más rico e inmejorable

Más allá del sabor, el cazón aporta beneficios nutricionales significativos: bajo en grasas, rico en proteínas de alta calidad y con vitaminas del grupo B. Su carne firme y sin espinas lo hace ideal para frituras, conservando jugosidad y ofreciendo una experiencia gastronómica segura y placentera.

Con un adobo equilibrado y un tiempo de reposo controlado, se logra un cazón crujiente y aromático, listo para servir caliente. Acompañarlo con un suave aliño o unas papas fritas convierte a este plato en un clásico irresistible de la cocina andaluza, demostrando que un truco casero bien aplicado puede transformar cualquier pescado en una experiencia gourmet llena de sabor y textura.