El truco de limpieza que deja todo impecable en segundos

El truco para limpiar con limón y bicarbonato.

La efectividad de este truco casero se basa en la combinación de ingredientes con propiedades complementarias. El vinagre blanco aporta su reconocida acción desinfectante, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave, ideal para remover suciedad sin dañar las superficies. Por su parte, el jugo de limón potencia el efecto antibacteriano y deja un aroma fresco, convirtiéndose en un aliado perfecto para mantener la higiene del hogar.