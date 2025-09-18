El truco definitivo para limpiar la planchita de pelo y dejarla como nueva
Aprendé a desinfectar tu herramienta de alisado para cuidarla, mantenerla en buen estado y proteger tu melena de daños.
Un truco casero para mantener la plancha de pelo limpia es clave para cuidar cada hebra y proteger la salud del cabello. Con el uso diario, la superficie del dispositivo acumula restos de productos de peinado, suciedad y la grasa natural del pelo. Mantenerla impecable no solo asegura un alisado uniforme, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de la herramienta.
La influencer @moreediaz__, con más de 70 mil seguidores, mostró en sus tutoriales cómo la falta de limpieza puede afectar el rendimiento de la plancha. La acumulación de residuos provoca un calentamiento irregular, aumenta el riesgo de quiebre capilar e incluso genera grasitud no deseada.
En pocas palabras, limpiar regularmente tu alisador de pelo garantiza resultados más prolijos y, sobre todo, seguros para tu cabello, evitando daños y manteniendo un acabado impecable.
El truco para limpiar la planchita de pelo
Mantener la plancha de pelo limpia es esencial para proteger la salud del cabello y lograr un alisado uniforme. Con algunos pasos sencillos y materiales básicos, es posible desinfectar la herramienta de manera eficaz, eliminando residuos de productos de peinado y aceites acumulados por el calor, y prolongando la vida útil del dispositivo.
Cómo desinfectar la plancha de pelo:
- Apagar y desconectar: Asegurate de que la plancha esté completamente fría y desconectada del tomacorriente.
- Preparar los materiales: Tené a mano algodones, gasas limpias y hisopos para acceder a los rincones más estrechos de las placas.
- Aplicar limpiador: Humedecé ligeramente el algodón o hisopo con agua micelar o alcohol para remover restos de productos y aceites.
- Frotar suavemente: Limpiá las placas y las zonas difíciles con movimientos delicados, evitando ejercer presión que pueda dañarlas.
- Secar la superficie: Pasá un algodón seco por toda la plancha para eliminar la humedad restante.
- Revisar y repetir: Comprobá que no queden residuos y repetí el procedimiento semanalmente para mantener la plancha impecable.
Implementar este truco casero de limpieza de manera constante permite disfrutar de un alisado homogéneo, protege cada mechón y evita daños por calor excesivo, sin necesidad de invertir demasiado tiempo o dinero. Con constancia, es posible mantener la melena saludable y lucir un estilo perfecto todos los días.
