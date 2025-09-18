El truco definitivo para limpiar la planchita de pelo y dejarla como nueva

Un truco casero para mantener la plancha de pelo limpia es clave para cuidar cada hebra y proteger la salud del cabello. Con el uso diario, la superficie del dispositivo acumula restos de productos de peinado, suciedad y la grasa natural del pelo. Mantenerla impecable no solo asegura un alisado uniforme, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de la herramienta.