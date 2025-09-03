El truco japonés durante el desayuno para una mayor longevidad

Cada vez son más quienes buscan la longevidad y el bienestar, y un truco casero inspirado en las tradiciones de Japón es adoptar el Asagohan, el desayuno típico que destaca la alimentación como base de un estilo de vida equilibrado. Este ritual matutino combina ingredientes frescos en porciones controladas y, sobre todo, fomenta el hábito de disfrutar la comida con plena conciencia.