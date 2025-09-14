El truco de la cocina para que las puertas dejen de hacer ruido

Si no hay aceite disponible, otra opción igual de práctica es el jabón en pastilla. Gracias a las grasas que contiene, cumple una función lubricante muy efectiva. Basta con frotarlo sobre las uniones metálicas para que deje una capa protectora que elimina el chirrido al instante.

Este truco casero tiene la ventaja de ser simple, accesible y libre de productos químicos costosos, lo que lo convierte en una solución ideal para mantener las puertas en perfecto estado sin gastar de más ni complicarse con arreglos innecesarios.