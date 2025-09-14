La IA reveló cómo sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Úrsula compartió la noticia con una foto en Instagram acompañada del mensaje “Esto no es IA” y algunos emojis, sumando hasta ahora 1,4 millones de likes y casi 24 mil comentarios, entre los que se encuentran mensajes de cariño de figuras del espectáculo. Por su parte, Chino Darín replicó la publicación en sus historias de Instagram, mostrando su emoción por la noticia.

La pareja lleva casi una década junta. Se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada, y desde ese momento comenzaron una relación que perdura hasta hoy. El actor argentino recordó: “Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”.

Con esta combinación de cariño, emoción y un toque de tecnología mediante la inteligencia artificial, los fanáticos pueden imaginar cómo será la próxima etapa en la vida de Corberó y Darín, anticipando la llegada de su primer hijo y celebrando la unión de dos de las figuras más queridas del cine y la televisión.