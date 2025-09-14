La IA reveló cómo sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín
La inteligencia artificial de Google, Nano Banana, muestra cómo luciría el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín en sus primeros meses.
La inteligencia artificial se convirtió en una de las tecnologías más sorprendentes del momento, ya que permite transformar simples ideas en resultados concretos, como la creación de imágenes realistas a partir de una instrucción escrita. Su alcance crece día a día y cada vez más usuarios la utilizan para divertirse, experimentar y dar vida a proyectos curiosos.
En esta oportunidad, la herramienta fue aplicada a una de las noticias más comentadas del espectáculo: el anuncio de Úrsula Corberó y el Chino Darín. Gracias a la IA, es posible imaginar cómo luciría el hijo de los actores en sus primeros meses de vida, generando gran interés entre los fanáticos que siguen de cerca a la pareja.
Cómo sería el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín
Úrsula Corberó, reconocida actriz española y figura destacada de Netflix, confirmó en su cuenta de Instagram que está embarazada. Junto al actor argentino Chino Darín, la pareja espera su primer hijo, generando un verdadero revuelo en redes sociales, donde los fanáticos y colegas del espectáculo manifestaron su emoción y felicitaciones.
La noticia tomó un giro curioso gracias a Nano Banana, la inteligencia artificial de Google, que permite imaginar cómo podría ser el hijo de los actores. Según las imágenes generadas por la IA, el primogénito reflejaría rasgos de ambos padres: compartiría el cabello de Corberó y los ojos y rasgos faciales de Darín, combinando características genéticas de forma realista y sorprendente.
Úrsula compartió la noticia con una foto en Instagram acompañada del mensaje “Esto no es IA” y algunos emojis, sumando hasta ahora 1,4 millones de likes y casi 24 mil comentarios, entre los que se encuentran mensajes de cariño de figuras del espectáculo. Por su parte, Chino Darín replicó la publicación en sus historias de Instagram, mostrando su emoción por la noticia.
La pareja lleva casi una década junta. Se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada, y desde ese momento comenzaron una relación que perdura hasta hoy. El actor argentino recordó: “Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”.
Con esta combinación de cariño, emoción y un toque de tecnología mediante la inteligencia artificial, los fanáticos pueden imaginar cómo será la próxima etapa en la vida de Corberó y Darín, anticipando la llegada de su primer hijo y celebrando la unión de dos de las figuras más queridas del cine y la televisión.
