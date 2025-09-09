Recomendado por un podólogo: el truco para que no aparezcan padrastros en las uñas

Un truco casero puede ayudarte a prevenir los padrastros, esos molestos pellejitos que aparecen en los bordes de las uñas, y mantener una correcta rutina de cuidado de uñas y piel. Según la Clínica Instituto Médico Láser, estos pequeños cortes en la piel de los dedos alrededor de las uñas pueden derivar en infecciones si no se tratan.