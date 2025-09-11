El truco casero para pelar la cáscara de los huevos duros rápido y fácil

Huevo.png

Cocineros profesionales aseguran que esta técnica es segura y no modifica la textura ni el sabor del huevo duro. Para cocinar un huevo duro perfecto y que se pueda pelar fácilmente, se recomienda seguir estos pasos:

Elegir huevos que tengan al menos una semana de conservación para mejorar la pelabilidad.

Hacer un pequeño orificio en el extremo más ancho del huevo con un alfiler limpio para liberar el aire de la cámara interna.

Colocar los huevos en una olla con agua fría y asegurarse de que queden cubiertos completamente.

Calentar el agua de manera gradual hasta que llegue a un hervor suave, evitando los cambios bruscos de temperatura.

Cocer los huevos entre 10 y 12 minutos según el tamaño y la consistencia deseada de la yema.

Retirar los huevos y enfriarlos rápidamente en agua con hielo para detener la cocción y facilitar el pelado.

Con este truco casero, el huevo duro mantiene su forma intacta y se puede pelar sin problemas, sin necesidad de recurrir a otros remedios caseros.