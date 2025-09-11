El truco casero para pelar la cáscara de los huevos duros rápido y fácil
Con este truco casero, vas a poder preparar un huevo duro perfecto sin que la cáscara se quiebre durante la cocción.
Entre los secretos de cocina, un truco casero promete evitar que los huevos se rompan durante la cocción. Aunque mucha gente añade sal, vinagre o bicarbonato al agua, los especialistas aclaran que estos ingredientes no impiden que la cáscara se fracture.
Su verdadera función es ayudar a que la clara se coagule rápidamente si el huevo se abre mientras hierve, evitando pérdidas y manteniendo el interior intacto.
El truco para que la cáscara del huevo no se parta
El motivo por el que los huevos se rompen al hervir es físico. Cada huevo tiene en su extremo más ancho una cámara de aire. Cuando se somete a cambios bruscos de temperatura, ese aire se expande y presiona la cáscara.
Si la presión supera la resistencia del huevo, la cáscara se agrieta y la clara se dispersa. Además, el choque térmico al pasar los huevos de la heladera al agua hirviendo y los golpes dentro de la olla cuando el hervor es fuerte aumentan el riesgo de que se rompan.
El método más efectivo para evitar que la cáscara se quiebre consiste en hacer un pequeño orificio en el extremo ancho del huevo con un alfiler limpio antes de cocinarlo. Este agujero permite que el aire de la cámara interna se libere, evitando que la presión genere fisuras.
Cocineros profesionales aseguran que esta técnica es segura y no modifica la textura ni el sabor del huevo duro. Para cocinar un huevo duro perfecto y que se pueda pelar fácilmente, se recomienda seguir estos pasos:
- Elegir huevos que tengan al menos una semana de conservación para mejorar la pelabilidad.
- Hacer un pequeño orificio en el extremo más ancho del huevo con un alfiler limpio para liberar el aire de la cámara interna.
- Colocar los huevos en una olla con agua fría y asegurarse de que queden cubiertos completamente.
- Calentar el agua de manera gradual hasta que llegue a un hervor suave, evitando los cambios bruscos de temperatura.
- Cocer los huevos entre 10 y 12 minutos según el tamaño y la consistencia deseada de la yema.
- Retirar los huevos y enfriarlos rápidamente en agua con hielo para detener la cocción y facilitar el pelado.
Con este truco casero, el huevo duro mantiene su forma intacta y se puede pelar sin problemas, sin necesidad de recurrir a otros remedios caseros.
