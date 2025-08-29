El truco que no conocías para evitar que la sal se humedezca
Un experto en alimentos compartió un truco casero para que la sal no se apelmace y se mantenga siempre suelta. Te contamos el secreto en detalle en esta nota.
El clásico truco casero de colocar granos de arroz o café dentro del salero para evitar que la sal se apelmace podría empezar a quedar en el pasado. Según explicó el ingeniero alimentario Tomás Gill, conocido en Instagram como @curiosidadalimentaria, existe un método mucho más eficaz, rápido y sencillo que permite que la sal recupere su textura suelta en cuestión de segundos.
Este truco no solo simplifica la vida en la cocina, sino que también evita que se acumulen grumos que dificultan sazonar los platos. Gill compartió esta técnica con sus más de 100 mil seguidores, destacando que es segura, fácil de repetir y mantiene intactas las propiedades y el sabor de la sal, ofreciendo una solución práctica para cualquier hogar.
El consejo para que la sal no se humedezca
El ingeniero alimentario Tomás Gill, conocido en Instagram como @curiosidadalimentaria, reveló un truco sencillo para mantener la sal siempre suelta y evitar que se apelmace por la humedad.
Este método rápido y seguro reemplaza los clásicos granos de arroz o café, funcionando directamente con el salero. Cómo mantener la sal suelta paso a paso:
- Verificar que el salero sea apto para microondas y no tenga piezas metálicas ni plásticas que puedan fundirse.
- Colocar el salero dentro del microondas.
- Calentar a máxima potencia durante unos segundos, en intervalos cortos, para evitar que el recipiente se sobrecaliente.
- Retirar el salero con cuidado y dejar que se enfríe antes de manipularlo.
- Comprobar que la sal haya recuperado su textura suelta y esté lista para sazonar cualquier plato.
- Repetir el proceso cada vez que la sal vuelva a apelmazarse, sin afectar su sabor ni sus propiedades.
Este truco funciona porque la sal, al ser un producto higroscópico, absorbe la humedad del ambiente, lo que provoca que se formen grumos. Con este método, el calor del microondas evapora la humedad, devolviendo la sal a su estado natural en segundos. Así, podés mantener siempre lista tu sal para cocinar sin complicaciones ni añadidos innecesarios.
