El truco que no conocías para evitar que la sal se humedezca

Verificar que el salero sea apto para microondas y no tenga piezas metálicas ni plásticas que puedan fundirse.

sea apto para y no tenga piezas metálicas ni plásticas que puedan fundirse. Colocar el salero dentro del microondas .

dentro del . Calentar a máxima potencia durante unos segundos, en intervalos cortos , para evitar que el recipiente se sobrecaliente.

durante unos segundos, en , para evitar que el recipiente se sobrecaliente. Retirar el salero con cuidado y dejar que se enfríe antes de manipularlo.

con cuidado y dejar que se enfríe antes de manipularlo. Comprobar que la sal haya recuperado su textura suelta y esté lista para sazonar cualquier plato.

haya recuperado su y esté lista para sazonar cualquier plato. Repetir el proceso cada vez que la sal vuelva a apelmazarse, sin afectar su sabor ni sus propiedades.

¿Qué hacer con la sal humedecida? ¿Y vos como evitas que se te humedezca?

Este truco funciona porque la sal, al ser un producto higroscópico, absorbe la humedad del ambiente, lo que provoca que se formen grumos. Con este método, el calor del microondas evapora la humedad, devolviendo la sal a su estado natural en segundos. Así, podés mantener siempre lista tu sal para cocinar sin complicaciones ni añadidos innecesarios.