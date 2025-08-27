El truco secreto para terminar con los peores olores de la casa

Cómo usar carbón activado para neutralizar olores:

Colocá carbón activado en pequeños recipientes abiertos (pueden ser frascos o bolsitas de tela).

(pueden ser frascos o bolsitas de tela). Distribuí los recipientes en las zonas donde sentís olor persistente (placares, baños, cocinas, ambientes cerrados).

en las zonas donde sentís olor persistente (placares, baños, cocinas, ambientes cerrados). Reemplazá el carbón cada 2 a 4 semanas , ya que con el tiempo pierde eficacia.

, ya que con el tiempo pierde eficacia. Evitá taparlos para que el carbón pueda absorber correctamente los compuestos del aire.

Además de usar bicarbonato o carbón activado, podés probar una mezcla casera de vinagre blanco y jugo de limón diluidos en agua para eliminar malos olores. Aplicala con un pulverizador sobre telas, paredes o muebles, dejá actuar unas horas y limpiá con un paño húmedo. El vinagre desinfecta y el limón deja un aroma fresco y natural. También es útil colocar bolsitas con hierbas aromáticas como lavanda o romero en los armarios, y mantener una buena ventilación abriendo ventanas para renovar el aire. Así, podés mantener tu casa fresca y libre de olores sin recurrir a productos químicos.