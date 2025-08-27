El truco secreto para terminar con los peores olores de la casa
Un truco casero simple te ayuda a neutralizar malos olores en casa sin recurrir a aerosoles ni limpiadores con químicos fuertes.
Un truco casero puede ser la solución ideal para combatir los malos olores en el hogar y mantener un ambiente fresco sin usar productos químicos agresivos. Cada vez más personas optan por este método natural, recomendado por especialistas, ya que neutraliza aromas intensos sin dañar superficies ni afectar la salud.
El truco para eliminar los olores: paso a paso
Si buscás un truco casero eficaz para eliminar los malos olores del hogar, tanto el bicarbonato de sodio como el carbón activado pueden darte excelentes resultados. Son económicos, fáciles de conseguir y no dañan la salud ni las superficies. A continuación, te contamos cómo usarlos paso a paso para lograr un ambiente más fresco y agradable:
Cómo usar bicarbonato de sodio para eliminar olores:
- Identificá la zona con mal olor, como alfombras, sillones, cajones o armarios.
- Espolvoreá bicarbonato de sodio de manera uniforme sobre la superficie.
- Dejá actuar entre 12 y 24 horas, preferentemente sin mover ni tocar la zona.
- Retirá el bicarbonato con una aspiradora o un paño húmedo, según el material.
Cómo usar carbón activado para neutralizar olores:
- Colocá carbón activado en pequeños recipientes abiertos (pueden ser frascos o bolsitas de tela).
- Distribuí los recipientes en las zonas donde sentís olor persistente (placares, baños, cocinas, ambientes cerrados).
- Reemplazá el carbón cada 2 a 4 semanas, ya que con el tiempo pierde eficacia.
- Evitá taparlos para que el carbón pueda absorber correctamente los compuestos del aire.
Además de usar bicarbonato o carbón activado, podés probar una mezcla casera de vinagre blanco y jugo de limón diluidos en agua para eliminar malos olores. Aplicala con un pulverizador sobre telas, paredes o muebles, dejá actuar unas horas y limpiá con un paño húmedo. El vinagre desinfecta y el limón deja un aroma fresco y natural. También es útil colocar bolsitas con hierbas aromáticas como lavanda o romero en los armarios, y mantener una buena ventilación abriendo ventanas para renovar el aire. Así, podés mantener tu casa fresca y libre de olores sin recurrir a productos químicos.
