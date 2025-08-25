El truco que elimina el dolor de pies y retrasa la artrosis de manera sencilla

Piernas y pies saludables Argentinas afirma que tener pies lindos aumenta su autoestima

Si bien la artrosis suele asociarse al envejecimiento, cada vez son más las personas de entre 30 y 40 años que la padecen, en gran parte por la genética y los deportes de impacto. En este contexto, el reentrenamiento de la marcha aparece como una alternativa no invasiva que puede complementarse con actividad física, control del peso y los tratamientos médicos habituales.