El truco de un mecánico para cambiar la rueda del auto sin esfuerzo
Un truco casero puede salvarte cuando un imprevisto, como una rueda pinchada, aparece justo en el peor momento. El mejor consejo para los amantes de los autos.
Un imprevisto como una rueda pinchada en el peor momento puede arruinar cualquier viaje. Para evitar esperar largos minutos a la asistencia, un truco casero con herramientas básicas permite reemplazarla rápido. Tener una rueda de auxilio, un gato y una llave para los tornillos es suficiente para realizar el cambio sin complicaciones. No se necesitan habilidades avanzadas ni kits sofisticados.
Eso sí, factores como la lluvia o el frío pueden influir en la rapidez de la maniobra. Este consejo práctico ayuda a mantener tus autos en movimiento y ahorrar tiempo y estrés en la ruta.
El paso a paso para cambiar la rueda sin mayores complicaciones
Juan José Ebenezer, mecánico español y creador de contenido en redes sociales, compartió en TikTok un truco casero para cambiar una rueda pinchada de manera segura y rápida, ideal para cualquier conductor. Según explicó, el primer paso es quitar la tapa de la llanta para acceder a los tornillos, aunque si la rueda es de aleación, esta se verá directamente. Luego, hay que localizar la rueda de repuesto y los elementos necesarios, normalmente debajo del maletero o del auto.
Antes de empezar, Ebenezer recomienda asegurarse de que el freno de mano esté puesto y la marcha engranada. Es clave aflojar los tornillos antes de levantar el coche con el gato y colocar la rueda nueva debajo como medida de seguridad en caso de caída. Al retirar la rueda pinchada, se debe instalar la de auxilio colocando los tornillos uno por uno, con la parte cónica hacia adentro.
Para un ajuste seguro, aconseja apretar los tornillos en cruz, por ejemplo, primero el superior izquierdo y luego el inferior derecho, lo que garantiza estabilidad. No es necesario retirar el tornillo del lado opuesto; el apriete será suficiente para conducir con seguridad.
Finalmente, Ebenezer recuerda verificar la presión de la rueda de repuesto antes de que ocurra un pinchazo. Con este truco casero, cambiar una rueda en tus autos se convierte en un procedimiento ágil y seguro, evitando horas de espera y permitiendo retomar el viaje rápidamente.
