El truco de un mecánico para cambiar la rueda del auto sin esfuerzo

Antes de empezar, Ebenezer recomienda asegurarse de que el freno de mano esté puesto y la marcha engranada. Es clave aflojar los tornillos antes de levantar el coche con el gato y colocar la rueda nueva debajo como medida de seguridad en caso de caída. Al retirar la rueda pinchada, se debe instalar la de auxilio colocando los tornillos uno por uno, con la parte cónica hacia adentro.