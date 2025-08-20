El truco de una azafata para conseguir espacio para tu equipaje de mano en el avión
Descubrí el truco casero que aconsejan los expertos para aprovechar el embarque prioritario y viajar más cómodo con tu equipaje de mano.
En este escenario, la prioridad de embarque aparece como un truco casero fundamental para garantizar ese espacio tan disputado en los compartimentos superiores. Como el abordaje suele realizarse por grupos, quienes suben últimos corren con desventaja, ya que probablemente no encuentren sitio disponible.
De todos modos, hay ocasiones en las que despachar tu bolso no es tan mala idea, por ejemplo, cuando tenés que atravesar aeropuertos grandes con conexiones largas y preferís viajar más liviano. Sin embargo, si querés evitar esperas en la cinta de equipaje y asegurarte de llegar sin demoras, pagar por prioridad de embarque puede ser la mejor opción.
En vuelos completos, disponer de espacio cerca de tu ubicación puede ahorrarte tiempo y complicaciones, sobre todo si tenés conexiones cortas o debés moverte rápido dentro del aeropuerto.
Un truco casero muy útil que recomiendan especialistas es organizar de antemano tu bolso de mano para optimizar el espacio y minimizar riesgos de que te pidan despacharlo. Para Henry Harteveldt, de Atmosphere Research Group, “embarcar temprano es básicamente correr por un lugar en el compartimento superior”. Y según Sally French, de NerdWallet, vale la pena invertir en subir primero si para vos es clave garantizar tu equipaje en cabina.
El truco para conseguir espacio para la maleta
La tripulante de cabina Karina Kay recomienda que quienes suben primero al avión coloquen bolsos pequeños o abrigos debajo del asiento, al menos hasta que el resto de los pasajeros haya ubicado sus maletas más grandes en los compartimentos superiores.
De manera similar, Ingrid Imperiale, que trabaja en primera clase, señaló que si al final del embarque queda un hueco libre en la sección premium, se puede pedir autorización a la tripulación para aprovecharlo, sin importar la categoría del pasaje.
Otra alternativa práctica son los beneficios que brindan algunas tarjetas de crédito de viajes, que permiten acceder a la fila de prioridad y sumar millas o puntos para alcanzar categorías superiores. Esto agiliza el ingreso a la cabina y aumenta las chances de conseguir espacio para el equipaje de mano. Con organización y, en ciertos casos, pagando por prioridad de embarque, la experiencia de volar se vuelve más cómoda y ordenada.
