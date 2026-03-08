En dónde encontrar tostadoras y sandwicheras a muy buen precio
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las principales cadenas de supermercados del país mantienen activas sus promociones en pequeños electrodomésticos y, entre ellas, las tostadoras son de lo más buscado. Con descuentos que llegan al 40% y opciones de pago en cuotas, las tiendas ofrecen modelos básicos, inoxidables y vintage a precios muy por debajo de los de lista.
Promociones en tostadoras y sandwicheras en Carrefour
La cadena Carrefour difundió una serie de ofertas en tostadoras y sandwicheras de distintas marcas. Entre los productos con descuento figura la tostadora Mandine MT800 en acero inoxidable y negro, con una rebaja del 15%. El precio promocional se ubica en $45.000 frente a un valor regular de $53.000. El producto puede abonarse en hasta 12 cuotas fijas mediante tarjetas Visa o a través de Mi Carrefour Crédito.
Ofertas en Carrefour
- Tostadora Mandine MT800 inox y negro – 15% off – $45.000 (precio regular: $53.000) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Tostadora Bluesky BT870SR-17 – 31% off – $24.000 (precio regular: $35.000) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Tostadora Mandine negra MT870S – 27% off – $31.000 (precio regular: $43.000) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Sandwichera Mandine 750W MSM750R – 32% off – $25.000 (precio regular: $37.000) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Tostadora Mandine para pan francés MT8616 negra – 30% off – $37.000 (precio regular: $53.000) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Sandwichera Mandine XL 2 en 1 MSWM1400 – 44% off – $59.000 (precio regular: $107.000) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Tostadora Mandine MT850W blanca simil madera – 20% off – $39.000 (precio regular: $49.000) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Sandwichera Oster Deep Plates CKSTSM400 negra – 14% off – $36.000 (precio regular: $41.900) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Sandwichera Mandine 3 en 1 MSWPM800 – 30% off – $45.000 (precio regular: $65.000) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito.
- Tostadora eléctrica Cuk by Gadnic negra 2 rebanadas – 23% off – $42.999 (precio regular: $55.899) – pago contado (solo envío).
- Tostadora Atma 94TO20BP 700W negra – 24% off – $39.999 (precio regular: $52.799) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Tostadora eléctrica Electrolux Inox ETS10 – 16% off – $44.999 (precio regular: $53.999) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
Ofertas en tostadoras disponibles en Coto
La cadena Coto también publicó descuentos en su línea de tostadoras mediante el programa Comunidad Coto. Las promociones se aplican con un 15% de rebaja en un pago utilizando ese beneficio.
Ofertas en Coto
- Tostadora ULTRACOMB To4005 750 W- $27.964,15 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $32.899)
- Tostadora BLACK & DECKER TR21640-AR 850 W- $44.114,15 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $51.899)
- Tostadora TOP HOUSE T-Steph 1150 W- $46.409,15 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $54.599)
- Tostadora PHILIPS Serie 1000 HD2510/90 650 W- $46.749,15 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $54.999)
- Tostadora MOULINEX Vita LT1A1858 720 W- $52.606,50 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $61.890)
- Tostadora ATMA 94TO8020IDH 700 W- $59.499,15 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $69.999)
- Tostadora PEABODY PE-T8127- $59.499,15 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $69.999)
- Tostadora MOULINEX Subito 720 W- $61.276,50 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $72.090)
- Tostadora TOP HOUSE T4-Steph 2300 W- $66.299,15 con 15% de descuento en 1 pago con Comunidad Coto (precio regular $77.999).
