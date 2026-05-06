Dónde comprar Smart TV a muy buen precio: los supermercados con descuentos

A medida que se avanza en gama y tamaño, también crecen las prestaciones:

Smart TV de 32” y 43” con sistemas Android o Google TV

Modelos Full HD y 4K con mejor definición de imagen

Equipos de 50”, 60” o más, pensados para una experiencia más inmersiva

Pantallas premium de hasta 100” con tecnología QLED

Entre las marcas más destacadas dentro de estas promociones aparecen Noblex, Philips, Samsung, LG y TCL, con diferentes niveles de descuento según el modelo.

Qué conviene mirar antes de comprar

Más allá del precio, hay varios factores clave a tener en cuenta antes de elegir un televisor. En este tipo de promociones, donde el stock es limitado, es importante analizar bien cada opción.

Algunos puntos fundamentales son:

Resolución: HD, Full HD o 4K, según el uso que se le quiera dar

HD, Full HD o 4K, según el uso que se le quiera dar Sistema operativo: Android TV, Google TV u otros

Android TV, Google TV u otros Tamaño de pantalla: en relación al espacio disponible

en relación al espacio disponible Conectividad: cantidad de puertos HDMI, WiFi y compatibilidad con apps

También es clave considerar que muchas ofertas dependen del medio de pago o de promociones bancarias específicas. Por eso, el precio final puede variar según la tarjeta utilizada.

En definitiva, estas liquidaciones representan una oportunidad interesante para renovar el televisor, pero como en toda compra importante, comparar opciones y revisar detalles técnicos puede marcar la diferencia entre una buena oferta y una compra impulsiva.