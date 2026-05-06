Dónde comprar Smart TV a muy buen precio: los supermercados con descuentos
Las principales cadenas activaron una fuerte liquidación con cuotas y descuentos que alcanzan hasta el 39%, con equipos desde precios muy accesibles.
En un contexto donde el consumo sigue siendo medido, los supermercados decidieron redoblar la apuesta con promociones agresivas en tecnología. Distintas cadenas lanzaron una liquidación de televisores con descuentos importantes y financiación en cuotas sin interés.
Las ofertas incluyen desde modelos básicos hasta Smart TV de alta gama con tecnología 4K y pantallas de gran tamaño. En muchos casos, los precios muestran rebajas de hasta el 39% respecto a su valor original, lo que convierte a esta campaña en una de las más competitivas del momento.
Además, uno de los principales atractivos es la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas, lo que facilita el acceso a productos que normalmente implican un gasto elevado.
Televisores desde $199.000: los modelos más económicos
Dentro de la oferta, aparecen opciones para distintos presupuestos. Los modelos más accesibles parten desde los $199.000, como televisores HD de menor tamaño, ideales para espacios chicos o como segunda pantalla.
A medida que se avanza en gama y tamaño, también crecen las prestaciones:
- Smart TV de 32” y 43” con sistemas Android o Google TV
- Modelos Full HD y 4K con mejor definición de imagen
- Equipos de 50”, 60” o más, pensados para una experiencia más inmersiva
- Pantallas premium de hasta 100” con tecnología QLED
Entre las marcas más destacadas dentro de estas promociones aparecen Noblex, Philips, Samsung, LG y TCL, con diferentes niveles de descuento según el modelo.
Qué conviene mirar antes de comprar
Más allá del precio, hay varios factores clave a tener en cuenta antes de elegir un televisor. En este tipo de promociones, donde el stock es limitado, es importante analizar bien cada opción.
Algunos puntos fundamentales son:
- Resolución: HD, Full HD o 4K, según el uso que se le quiera dar
- Sistema operativo: Android TV, Google TV u otros
- Tamaño de pantalla: en relación al espacio disponible
- Conectividad: cantidad de puertos HDMI, WiFi y compatibilidad con apps
También es clave considerar que muchas ofertas dependen del medio de pago o de promociones bancarias específicas. Por eso, el precio final puede variar según la tarjeta utilizada.
En definitiva, estas liquidaciones representan una oportunidad interesante para renovar el televisor, pero como en toda compra importante, comparar opciones y revisar detalles técnicos puede marcar la diferencia entre una buena oferta y una compra impulsiva.
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