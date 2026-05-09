Los shoppings en los que habrá descuentos únicos por unos días: hasta cuándo será
El Shopping Fest tendrá su primera edición en mayo con más de 60 centros comerciales adheridos. La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) impulsa esta propuesta. Los detalles en la nota.
El Shopping Fest 2026 desembarca en Argentina con una edición que reunirá a más de 60 centros comerciales de todo el país en una misma propuesta de beneficios, descuentos y actividades. La iniciativa busca atraer a los consumidores con promociones especiales durante tres días consecutivos.
El evento comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo 10, bajo la organización de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC). La propuesta también contará con financiación en cuotas sin interés a través de bancos y tarjetas, junto con beneficios adicionales en billeteras virtuales.
Este evento sumará descuentos de entre el 30% y el 40% en distintos rubros como indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios, junto con cuotas sin interés y beneficios con billeteras digitales. En algunos casos, como en Galerías Pacífico, habrá 30% de descuento y hasta seis cuotas sin interés, además de sorteos.
Los shoppings que participarán de estos tres días
Cada shopping y marca aplicará sus propias ofertas, sin un esquema único a nivel nacional. Además, la propuesta también incluirá actividades recreativas, con shows en vivo, DJs, intervenciones artísticas, espacios gastronómicos especiales y propuestas para niños. Estos son los centros comerciales que participarán del evento:
- Abasto Shopping
- Alcorta Shopping
- Alto Avellaneda
- Alto Comahue
- Alto NOA
- Alto Palermo
- Alto Rosario
- Annuar Shopping
- Bahía Blanca Plaza Shopping
- Boulevard Shopping
- Caballito Shopping
- Catán Shopping
- Córdoba Shopping
- Del Parque Outlet
- Devoto Shopping
- Distrito Arcos Premium Outlet
- Dot Baires Shopping
- El Solar
- Espacio San Juan Shopping
- Factory Parque Brown
- Factory Quilmes
- Factory San Martín
- Galerías Pacífico
- La Barraca Mall
- Maschwitz Mall
- Mendoza Shopping
- Nine Shopping
- Nordelta Centro Comercial
- Nuevo Quilmes Plaza
- Nuevocentro
- Operafun
- Palmares Mall
- Palmas del Pilar
- Paseo Champagnat
- Paseo de la Patagonia
- Paseo del Fuego
- Paseo del Jockey
- Paseo Lugones
- Paseo Pilar
- Paseo Rivera
- Paseo Salta
- Paseo San Juan
- Paso del Bosque
- Paso del Paraná
- Patio Bullrich
- Patio Olmos
- Plaza Liniers Shopping
- Plaza Oeste
- Portal Escobar
- Portal Lomas
- Portal Los Andes
- Portal Palermo
- Portal Patagonia
- Portal Río Cuarto
- Portal Rosario
- Portal Salta
- Portal Santiago
- Portal Trelew
- Portal Tucumán
- Puerto Plaza Mall & Towers
- Recoleta Urban Mall
- Remeros Plaza
- Ribera Shopping
- San Justo Shopping
- Shopping del Siglo
- Soleil Premium Outlet
- Terrazas de Mayo
- TOM
- Toscas Shopping
- Unicenter
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