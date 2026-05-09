Los shoppings en los que habrá descuentos únicos por unos días: hasta cuándo será

Este evento sumará descuentos de entre el 30% y el 40% en distintos rubros como indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios, junto con cuotas sin interés y beneficios con billeteras digitales. En algunos casos, como en Galerías Pacífico, habrá 30% de descuento y hasta seis cuotas sin interés, además de sorteos.