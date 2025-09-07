Si bien espacios con carpas y sombrillas ya tienen movimientos, el único que se aseguró a esta altura del año más de 65 por ciento de reservas confirmadas y pagadas es el Balneario 12 de Punta Mogotes, según le confirmó a minutouno.com Augusto Digiovanni, dueño del tradicional parador del fútbol argentino.

"Nosotros hace dos meses fijamos los precios, con carpas a 80 mil pesos por día, más semana, quincena, mes y temporada y en todas las opciones se puede pagar con tarjeta, con cuotas sin interés. Hay gente que pagó hoy y llegará a enero o febrero con su carpa paga", contó Digiovanni.

La gente busca financiación cuando elige un lugar que le gusta: "todos pregunta por financiación, nosotros nos hacemos cargo del costo financiero. La cuestión es la gente pueda venir y cuando venga no termine siendo un dolor de cabeza, que llegue y pueda disfrutar, es decir, las vacaciones no tienen que doler".

Pero la gente también busca servicios, posibilidades de comprar y comer en balnearios sin que cueste 10 veces más caro que en la Ciudad.

"Nuestros clientes fijos y los que alguna vez pasaron por el B12 vuelven siempre porque al año siguiente se encuentran con un balneario renovado, esta vez habrá más inflables y juegos para los más chicos, con un mercado con los mismo precios que fuera de la playa, un restaurante con valores como para que la gente no esté obligada a traer comida. Hoy se mira todo, que las piletas sean climatizadas, que haya un espacio para chicos y otro para grandes, tener un lugar para relajarte como un hidromasaje, básicamente busca vacaciones e ir donde tienen todo solucionado", explicó el dueño del Balneario 12.

El Balneario 12 de Punta Mogotes abrió reservas con precios más flexibles. Una carpa cuesta $80.000 por día, más $15.000 de estacionamiento.

Quienes prefieran asegurarse toda la temporada deberán pagar $3.600.000. También se ofrecen planes más cortos: enero completo cuesta $2.000.000, la primera quincena $1.100.000, la segunda $1.200.000, diez días $800.000, y una semana $560.000.

Algunos precios son imposibles: piden hasta $6.300.000 por la temporada

Con la llegada de septiembre y el anticipo de la primavera, los balnearios de Mar del Plata comienzan a delinear sus propuestas para la temporada estival 2025/2026. Como cada año, a mediados de calendario lanzan sus cuadros tarifarios promocionales en el marco de campañas de fidelización de clientes. Sin embargo, en las últimas horas algunos concesionarios sorprendieron a los socios con valores que generaron debate por lo elevados en relación a los servicios ofrecidos.

Durante agosto todavía es posible acceder a descuentos y pagos en cuotas, pero desde la semana próxima se aplicarán aumentos en los abonos, según detalla un informe publicado por el sitio 0223.

Un reconocido balneario del sur marplatense difundió sus precios para la temporada completa, que irá de octubre de 2025 a marzo de 2026. La propuesta incluye un paquete premium con garumun (construcciones de madera de 3,5 x 3,5 metros cuadrados), tres cocheras y sombrilla por $6.300.000 de contado o hasta en seis cuotas.

La oferta no se limita al espacio de sombra: también incluye cochera móvil por toldo o garum, dos piscinas, bar, terraza y solarium vidriados, servicio de sombrillas en la ribera, masajes y cuidado corporal, atención en toldos y guarums, restaurante gourmet, seguridad, drugstore, snack bar, foodtruck saludable y Kids Club con recreación.

Una alternativa algo más accesible es el alquiler de toldo con dos cocheras y sombrilla, que asciende a $4.200.000 de contado.

El norte, con precios más bajos pero igualmente altos: En el norte de la ciudad, donde históricamente los precios son más bajos que en Playa Grande o el sur, el alquiler de una sombrilla para toda la temporada ya llega a $3.450.000. El servicio incluye mesa con cuatro sillas, acceso a vestuarios con duchas de agua caliente y juegos para niños. El pago puede hacerse por transferencia o con tarjeta, incluso hasta en cuatro cuotas sin interés.

Si bien muchos marplatenses suelen compartir carpas entre varias familias para abaratar el gasto, las limitaciones de personas por espacio que fijan los balnearios complican esa costumbre y terminan encareciendo la inversión.

Cuánto cuesta alquilar una casa en Mar del Plata

Según relevamientos en plataformas como parairnos.com, que conecta directamente con dueños y no cobra comisiones, ya se pueden encontrar algunas referencias:

Fin de año y primeros días de enero: Un departamento para 5 personas con todas las comodidades se pedían unos $85.000 por día. Pero ahora se consiguen por 70 mil pesos.

Zona Güemes: Si buscás exclusividad, un departamento con balcón para 4 personas ronda los $92.500 por día el más barato.

Casas en Punta Mogotes o Bosque Peralta Ramos: Para fin de año y unos días de enero, los valores se mueven entre los $80.000 y $200.000 diarios.

En plataformas locales como Alohar, los precios también varían:

Centro de Mar del Plata: Un departamento para cuatro personas puede conseguirse por $64.000 el día.

Alojamientos para más personas: Los precios pueden escalar hasta los $300.000 por noche.

Para quienes prefieren pagar en dólares, Airbnb ya muestra algunas opciones interesantes:

Bosque Peralta Ramos (Fin de año y dos semanas en enero): Los valores diarios oscilan entre los 90 y 150 dólares, dependiendo de la cantidad de personas, si incluyen mascotas y el número de noches.

Departamentos céntricos: Para 4-5 personas, los precios pueden ser más accesibles, entre 30 y 45 dólares la noche.

Hoteles: casi sin precios

Aunque la mayoría de los hoteles aún no publican sus tarifas de verano, algunos ya lo hicieron: