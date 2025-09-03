Mar del Plata: un barrio surfero en el lugar de moda, el desafío del argentino que llevó al surf a los JJOO

De a poco, ambos se construyeron sus casas de vacaciones. Claro, en esa época, ambos vivían en su California adoptiva y sólo pasaban semanas en su Mar del Plata natal. Unos años después Fernando decidió afincarse nuevamente en su ciudad, luego de 35 años yendo y viniendo, y fue durante la pandemia cuando le cayó la ficha. “Todos me decían ‘qué suerte tenés de pasarla en un lugar así, déjame poner una casa rodante, vendeme un lote’. Y ahí me apareció la visión, de poder compartirlo con otra gente que tuviera los mismos valores, estilo de vida… El mar, el campo, cerca de Mar del Plata. De chico, pasábamos bastante tiempo en un campo que mi padre tenía en Rauch y quería repetir ese estilo de vida, pero ahora cerca de las olas”, cuenta.

7N8A1383

Así arrancó la idea de armar un nuevo barrio, distinto, con otra impronta, que llamaría, como no podía ser de otra manera, Olas de Chapadmalal. Armó un grupo de especialistas para empezar a trabajar con “algunas intenciones que teníamos claras y no era negociables, que se apoyaban en no construir arrasando sino pidiendo permiso a la naturaleza. El bosque en esa tierra fue plantado en 1948 por la familia Bemberg, con cerca de 6.000 árboles, a los que hay que sumar otros 6.000 que plantaron los hermanos Aguerre en los últimos 20 anos.

En el lugar nunca hubo ni ganadería ni agricultura, por lo que jamás estuvo en contacto con agroquímicos. Tierra sana. El plan fue y es, preservar eso, y ahí poder “armar una nueva comunidad, al lado del mar, entre árboles, con lotes amplios, para poder vivir otra vida, despertando con el cantar de los pájaros y el ruido de las olas golpeando las barrancas de Chapa… La idea es que, acá, que florezcan los vínculos familiares que un poco se están perdiendo en las grandes ciudades”, explica Aguerre.

Se trata de un proyecto ambicioso, en un lugar que tiene una laguna, un arroyo y humedales. También tendrá una huerta comunitaria de cultivos orgánicos, con plantas comestibles, aromáticas y hasta medicinales. Una idea que ya prendió en propietarios, “El otro día me llamó uno que plantó paltas y ahora siguen con moras”, revela Fernando, a quien se ve tan emocionado con este proyecto como en aquel otro, que pareció una remada interminable, lograr que el COI aceptara que el surf fuera un deporte olímpico.

En total son 350 lotes, cada uno de 1.500 metros cuadrados, que comercializa la inmobiliaria Robles. Este año ya se terminó el acceso principal al barrio y en julio comenzó el tendido de la red eléctrica bajo la inspección de DEA, igual que la construcción del Club House y la impermeabilización de la laguna. Todo quedará finalizado en marzo de 2026. Olas será el primer barrio de Chapadmalal que contará con gas natural y todos los servicios de una ciudad, pero en lugar único a 50 metros del mar. Con calles de nombres hawaiianos y toda la impronta surfera que ama Fernando Aguerre. Una comunidad oceánica. O, en realidad, otra comunidad.