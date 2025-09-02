La movida del intendente Guillermo Montenegro para vaya menos gente a votar en Mar del Plata

A través de un comunicado la dependencia de Martinelli explicó que Provincia dispuso la gratuidad del transporte público para garantizar el acceso al voto, pero "no asignó los recursos necesarios para cubrir los costos que esta medida implica".

Por eso, el municipio al cual pertenece Mar del Plata, que en la actualidad es gobernado por Guillermo Montenegro, informó que "no destinará fondos de los marplatenses y batanenses para cubrir el costo de una medida dispuesta por la Provincia", lo que confirmó que "el servicio de transporte no será gratuito en la jornada electoral" de este domingo.

La provincia de Buenos Aires renueva este domingo su órgano legislativo en una elección desdoblada de las nacionales, que son el 26 de octubre y obligarán a la ciudadanía bonaerense a volver a las urnas pero para renovar las bancas del Congreso de la Nación.