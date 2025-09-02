La movida del intendente Guillermo Montenegro para vaya menos gente a votar en Mar del Plata
La Municipalidad de General Pueyrredón explicó que no se destinarán fondos locales para solventar los gastos extras de traslado por la elección desdoblada.
La Municipalidad de General Pueyrredón, de la cual depende de la ciudad de Mar del Plata, anunció este martes que no solventará el costo de tener un transporte público gratuito el próximo domingo, 7 de septiembre, cuando se realicen las elecciones legislativas provinciales, que fueron desdobladas de las nacionales por decisión del gobernador Axel Kicillof.
"El costo estimado de implementar esta medida en General Pueyrredon asciende a 300 millones de pesos. En Mar del Plata, esta decisión de la Provincia termina siendo un costo que recaería sobre los vecinos", explicó Mauro Martinelli, secretario de Legal, Técnica y Hacienda municipal, en declaraciones reproducidas por medios locales.
En agosto pasado el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso en la Resolución 231-MTRAGP-2025 la gratuidad "del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para los días 7 de septiembre de 2025 y 26 de octubre de 2025, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales", desde el municipio de La Feliz hicieron otra cuenta.
"La Provincia toma la medida, pero pretende que la financien los municipios", señaló Martinelli en declaraciones reproducidas por el sitio La Capital de Mar del Plata.
A través de un comunicado la dependencia de Martinelli explicó que Provincia dispuso la gratuidad del transporte público para garantizar el acceso al voto, pero "no asignó los recursos necesarios para cubrir los costos que esta medida implica".
Por eso, el municipio al cual pertenece Mar del Plata, que en la actualidad es gobernado por Guillermo Montenegro, informó que "no destinará fondos de los marplatenses y batanenses para cubrir el costo de una medida dispuesta por la Provincia", lo que confirmó que "el servicio de transporte no será gratuito en la jornada electoral" de este domingo.
La provincia de Buenos Aires renueva este domingo su órgano legislativo en una elección desdoblada de las nacionales, que son el 26 de octubre y obligarán a la ciudadanía bonaerense a volver a las urnas pero para renovar las bancas del Congreso de la Nación.
