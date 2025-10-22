¿Es viable comprar un auto fuera de CABA para ahorrar dinero? Todos los detalles
La carga tributaria provincial juega un rol clave al momento de adquirir un coche. ¿Qué dice la Cámara del Comercio Automotor?
Adquirir un vehículo, ya sea nuevo o de segunda mano, implica mucho más que elegir marca, modelo o precio. Los conductores también deben tener en cuenta diferentes aspectos legales y fiscales que pueden influir significativamente en el costo final del rodado.
Los impuestos provinciales, por ejemplo, juegan un papel clave. Cada provincia establece sus propias tasas, por lo que el mismo auto puede resultar más caro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en jurisdicciones como San Luis o Tierra del Fuego.
Qué dice la Cámara del Comercio Automotor
Según Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, optar por provincias con impuestos más bajos no siempre significa que el patentamiento resulte sencillo.
El costo final para registrar un vehículo depende de varios factores: no solo del Impuesto de Sellos, sino también del valor fiscal que cada jurisdicción asigna al auto.
Además, el lugar de residencia que figura en el Documentos Nacional de Identidad (DNI) juega un papel determinante, ya que define la provincia donde se puede realizar el trámite de manera legal.
¿Cuánto se puede ahorrar?
Para un auto de $30 millones, pagar el 3% de Impuesto de Sellos en CABA significa desembolsar $900.000 solo por la inscripción.
En cambio, hacer el mismo trámite en San Luis cuesta apenas $150.000, lo que genera una diferencia que supera los $700.000, sin considerar otros gastos vinculados a la transferencia o el patentamiento.
Impuesto de Sellos por provincia
Ciudad de Buenos Aires
- Alta inicial del vehículo: 3%
- Cambio de titularidad: 3%
- Inscripción de prenda: 1%
- Contratos de leasing: 0,5%
Mendoza
- Alta inicial: 3%
- Transferencia: 1% si hay factura emitida en la provincia; 3% si no la hay
- Prenda: 2%
San Luis
- Alta inicial: 0,5% si se realiza dentro de la provincia; 1,5% si es desde otra jurisdicción
- Transferencia: mismos valores que la inscripción (0,5% local / 1,5% desde afuera)
- Prenda: 1,2%
Tierra del Fuego
- Alta inicial: 1%
- Transferencia de dominio: 1%
- Inscripción de prenda: 1%
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario