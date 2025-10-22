¿Es viable comprar un auto fuera de CABA para ahorrar dinero? Todos los detalles

¿Cuánto se puede ahorrar?

Para un auto de $30 millones, pagar el 3% de Impuesto de Sellos en CABA significa desembolsar $900.000 solo por la inscripción.

En cambio, hacer el mismo trámite en San Luis cuesta apenas $150.000, lo que genera una diferencia que supera los $700.000, sin considerar otros gastos vinculados a la transferencia o el patentamiento.

Impuesto de Sellos por provincia

Ciudad de Buenos Aires

Alta inicial del vehículo: 3%

Cambio de titularidad: 3%

Inscripción de prenda: 1%

Contratos de leasing: 0,5%

Mendoza

Alta inicial: 3%

Transferencia: 1% si hay factura emitida en la provincia; 3% si no la hay

Prenda: 2%

San Luis

Alta inicial: 0,5% si se realiza dentro de la provincia; 1,5% si es desde otra jurisdicción

Transferencia: mismos valores que la inscripción (0,5% local / 1,5% desde afuera)

Prenda: 1,2%

Tierra del Fuego