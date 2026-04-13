La inteligencia artificial aseguró cuáles serán los finalistas del Mundial 2026

Además, la experiencia reciente en competencias internacionales y su capacidad para manejar partidos decisivos posicionan al equipo como uno de los grandes candidatos.

francia

Por su parte, Francia mantiene su lugar como potencia mundial. Con figuras como Kylian Mbappé liderando el ataque, el equipo combina velocidad, técnica y una gran solidez colectiva.

El conjunto francés ya sabe lo que es jugar finales y viene de ser protagonista en los últimos torneos importantes, lo que refuerza su candidatura.

Detrás de estos dos gigantes aparecen otras selecciones fuertes, como Argentina, Inglaterra y Brasil, que también podrían dar pelea y meterse en instancias decisivas.

selección argentina francia mundial de qatar 2022.jpg

Más allá de la predicción, lo cierto es que el Mundial 2026 será un torneo abierto, donde cualquier detalle puede cambiar la historia. Sin embargo, si los números de la inteligencia artificial se cumplen, el mundo podría ser testigo de una final de alto voltaje entre dos de las selecciones más poderosas del planeta.