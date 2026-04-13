Caso Ángel López: detuvieron a su mamá y al padrastro por el crimen del nene de Comodoro Rivadavia

El documento legal argumentó que este trágico desenlace no fue un evento aislado o un simple accidente, sino la consecuencia previsible de "meses de maltrato físico y desamparo institucional".

Según informaron fuentes oficiales de Comodoro Rivadavia, los acusados fueron alojados en distintas dependencias y serán indagados este martes. Mientras tanto, desde sus redes sociales, Castillo celebró el rápido accionar judicial y aseguró: "Empezaron a hacer justicia".