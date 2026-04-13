Caso Ángel López: detuvieron a su mamá y al padrastro por el crimen del nene de Comodoro Rivadavia
La Justicia ordenó la detención de la madre y el padrastro del pequeño Ángel López. Están acusados de homicidio agravado tras los resultados de la autopsia.
El aberrante crimen del pequeño Ángel López, de apenas 4 años, sumó un avance fundamental. Durante la noche de este domingo, la Policía de Comodoro Rivadavia detuvo a su madre biológica y a su padrastro, quienes enfrentan la gravísima imputación de "homicidio agravado" por la muerte del menor.
Las contundentes pruebas del asesinato de Ángel López
Las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial confirmaron que el fiscal General Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzman solicitaron la aprehensión inmediata de Mariela Beatriz Altamirano y Michel González. El juez penal de turno autorizó rápidamente la medida, basándose en el contundente material probatorio recabado en las últimas horas.
IMPORTANTE: Estremecedor parte médico de Ángel López al ingresar en un hospital de Comodoro Rivadavia: "Golpe previo"
El factor determinante para dictar los arrestos fue el resultado arrojado por la autopsia preliminar. Los forenses constataron lesiones traumáticas en la región craneal que resultan totalmente incompatibles con una muerte natural o accidental, evidenciando una violencia física de gran intensidad. A este terrible cuadro probatorio se suma el dramático testimonio de varios vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos provenientes de la vivienda.
La querella y un firme pedido de Justicia
Horas antes de que se concretaran los arrestos de los detenidos, el abogado Roberto Castillo (quien representa al padre biológico de la víctima, Luis Armando López) había presentado una ampliación de la denuncia penal. En el escrito, la querella exigió la inmediata imputación por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El documento legal argumentó que este trágico desenlace no fue un evento aislado o un simple accidente, sino la consecuencia previsible de "meses de maltrato físico y desamparo institucional".
Según informaron fuentes oficiales de Comodoro Rivadavia, los acusados fueron alojados en distintas dependencias y serán indagados este martes. Mientras tanto, desde sus redes sociales, Castillo celebró el rápido accionar judicial y aseguró: "Empezaron a hacer justicia".
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