Escapada por Buenos Aires: el pueblo con tranquilidad, gastronomía de campo y espacios históricos
Este pintoresco destino se encuentra a unos 100 kilómetros de CABA y se destaca por sus propuestas gastronómicas y sus paisajes rurales.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con diferentes destinos ideales para desconectar de la rutina diaria y disfrutar de una escapada sin necesidad de alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre pueblos tranquilos, paisajes naturales y propuestas gastronómicas, existen alternativas que permiten cambiar de aire y descansar durante el fin de semana. Una de ellas es Villars, una pequeña localidad del partido de General Las Heras que conserva su esencia de pueblo lejos de los grandes epicentros.
Qué se puede hacer en Villars
Quienes visitan Villars pueden aprovechar la estadía para recorrer el casco urbano, conocer construcciones que forman parte de su identidad ferroviaria y disfrutar de la tranquilidad de sus calles.
También es posible organizar paseos en bicicleta o caminatas en un entorno donde predominan los espacios abiertos y el paisaje rural. Para quienes prefieren una experiencia más relajada, las casas quinta ofrecen una alternativa para descansar y disfrutar lejos del movimiento cotidiano.
La gastronomía es otro de los atractivos de Villars. Entre sus establecimientos se destacan Bar Manolo, El Encuentro y Lo de Lala, que ofrecen platos tradicionales como empanadas, pastas caseras y carnes. Para quienes prefieren algo dulce, también sobresalen los churros de producción local, una alternativa ideal para completar el paseo por el pueblo.
Dónde queda y cómo llegar a Villars
Villars es una localidad del partido de General Las Heras, ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 98 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se encuentra sobre la Ruta Provincial 6 y se caracteriza por su entorno rural, sus calles tranquilas y su ambiente de pueblo, ideal para quienes buscan una escapada lejos del ritmo de la ciudad.
Para llegar en auto desde CABA, se puede tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y empalmar con la Ruta Provincial 6 hasta llegar a Villars. El recorrido demanda aproximadamente 80 minutos, aunque puede variar según el tránsito.
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