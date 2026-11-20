Dónde queda y cómo llegar a Villars

Villars es una localidad del partido de General Las Heras, ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 98 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentra sobre la Ruta Provincial 6 y se caracteriza por su entorno rural, sus calles tranquilas y su ambiente de pueblo, ideal para quienes buscan una escapada lejos del ritmo de la ciudad.

Para llegar en auto desde CABA, se puede tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y empalmar con la Ruta Provincial 6 hasta llegar a Villars. El recorrido demanda aproximadamente 80 minutos, aunque puede variar según el tránsito.