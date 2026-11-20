La gastronomía es otro de sus puntos fuertes. En Aromas de Campo, un restaurante familiar, se pueden probar empanadas fritas, pastas caseras, escabeches, picadas y asado, con recetas que recuperan los sabores tradicionales de la cocina rural.

El pueblo también cuenta con una importante tradición cultural vinculada con el tango y las danzas folklóricas. Sus calles de tierra, edificios históricos y murales coloridos completan una propuesta ideal para quienes buscan una escapada tranquila y económica.

Dónde queda y cómo llegar a San Andrés de Giles

San Andrés de Giles se encuentra en la provincia de Buenos Aires, al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de su partido está Villa Espil, ubicada a aproximadamente 87 kilómetros de CABA.

Para llegar a Villa Espil en auto, el recorrido más directo consiste en tomar el Acceso Oeste hasta Luján y continuar por la Ruta Nacional 7.

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden utilizar el colectivo 57 desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján o viajar en el tren Sarmiento, realizando las combinaciones correspondientes.

Desde Luján, que se encuentra a unos 18 kilómetros de Villa Espil, es posible continuar mediante el colectivo 273 o contratar un servicio de traslado.

Por su cercanía con Buenos Aires, sus paisajes rurales y su propuesta gastronómica, Villa Espil es una alternativa ideal para disfrutar de una escapada de un día sin necesidad de recorrer grandes distancias.