Escapadas cerca de la Ciudad: el pueblo rural con historia, una plaza tradicional y sabores caseros
A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un destino rural combina calles tranquilas, construcciones históricas y gastronomía tradicional.
La provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos destinos que permiten alejarse de la rutina y disfrutar de la tranquilidad del campo. Entre ellos se destaca una localidad que conserva sus tradiciones, su arquitectura histórica y el encanto de los pueblos bonaerenses.
Ubicada a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta ciudad es una excelente alternativa para quienes buscan organizar una escapada económica de un día o un fin de semana.
Sus calles arboladas, espacios verdes y propuestas gastronómicas invitan a recorrerla sin apuro, mientras que sus edificios históricos permiten conocer parte de la identidad cultural de la región.
Qué se puede hacer en San Andrés de Giles
Uno de los rincones más pintorescos del partido de San Andrés de Giles es Villa Espil, una pequeña localidad rural que celebró sus 90 años en octubre de 2026. Con apenas seis calles y menos de 200 habitantes, conserva la tranquilidad característica de los pueblos del interior bonaerense.
Entre sus principales atractivos se encuentra la plaza central, rodeada de hileras de plátanos, ideal para caminar y disfrutar de una tarde al aire libre. También se puede visitar la capilla San Felipe Apóstol, construida en 1960, que conserva una imagen de madera tallada de su santo patrono.
La gastronomía es otro de sus puntos fuertes. En Aromas de Campo, un restaurante familiar, se pueden probar empanadas fritas, pastas caseras, escabeches, picadas y asado, con recetas que recuperan los sabores tradicionales de la cocina rural.
El pueblo también cuenta con una importante tradición cultural vinculada con el tango y las danzas folklóricas. Sus calles de tierra, edificios históricos y murales coloridos completan una propuesta ideal para quienes buscan una escapada tranquila y económica.
Dónde queda y cómo llegar a San Andrés de Giles
San Andrés de Giles se encuentra en la provincia de Buenos Aires, al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de su partido está Villa Espil, ubicada a aproximadamente 87 kilómetros de CABA.
Para llegar a Villa Espil en auto, el recorrido más directo consiste en tomar el Acceso Oeste hasta Luján y continuar por la Ruta Nacional 7.
Quienes prefieran viajar en transporte público pueden utilizar el colectivo 57 desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján o viajar en el tren Sarmiento, realizando las combinaciones correspondientes.
Desde Luján, que se encuentra a unos 18 kilómetros de Villa Espil, es posible continuar mediante el colectivo 273 o contratar un servicio de traslado.
Por su cercanía con Buenos Aires, sus paisajes rurales y su propuesta gastronómica, Villa Espil es una alternativa ideal para disfrutar de una escapada de un día sin necesidad de recorrer grandes distancias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario