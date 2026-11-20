Escapada por Brasil: el destino con playas tranquilas, mar cálido y temperaturas ideales
São Miguel do Gostoso combina playas paradisíacas y aventura en Brasil: descubrí qué hacer y cómo llegar desde Argentina para disfrutar sus paisajes.
El turismo en Brasil encuentra en septiembre una buena oportunidad para disfrutar del noreste del país, una región con pocas lluvias y temperaturas agradables. Unode sus destinos destacados es São Miguel do Gostoso, una pequeña localidad costera del estado de Rio Grande do Norte.
El pueblo se caracteriza por sus playas extensas, sus aguas cálidas y un ambiente tranquilo, lejos de los grandes centros turísticos. En septiembre, las máximas rondan los 30°C y el mar alcanza los 27°C, condiciones ideales para disfrutar de la playa.
Qué se puede hacer en São Miguel do Gostoso
A unos 110 kilómetros de Natal, São Miguel do Gostoso conserva el encanto de un pueblo costero, con playas extensas, calles tranquilas y sectores poco urbanizados. Su ambiente relajado es ideal para descansar, mientras que los vientos de la zona favorecen la práctica de kitesurf y windsurf.
Septiembre es uno de los mejores meses para visitar este destino, con días soleados, pocas lluvias y temperaturas agradables. La máxima promedio alcanza los 28,9°C, la mínima ronda los 23,5°C y las precipitaciones apenas llegan a los 10 milímetros durante todo el mes. Su costa ofrece playas para descansar, disfrutar del paisaje y practicar deportes acuáticos:
- Praia de Tourinhos: es conocida por sus dunas, formaciones rocosas y piscinas naturales que se forman cuando baja la marea. También es un buen lugar para contemplar el atardecer.
- Ponta do Santo Cristo: se destaca por sus vientos constantes y es uno de los principales puntos de encuentro para quienes practican kitesurf y windsurf.
- Praia do Cardeiro: tiene un ambiente relajado y es una buena opción para descansar, caminar por la orilla y disfrutar del paisaje costero.
- Praia do Maceió: ofrece una extensa franja de arena clara y un entorno natural que invita a pasar varias horas junto al mar.
- Praia do Amor: es una playa más apartada y menos concurrida, ideal para quienes buscan tranquilidad y prefieren alejarse de los sectores con mayor movimiento.
Dónde queda y cómo llegar a São Miguel do Gostoso
Para llegar a São Miguel do Gostoso, la alternativa más sencilla es tomar un vuelo hasta Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte, y completar el recorrido por tierra. La localidad se encuentra a unos 110 kilómetros del aeropuerto de Natal, un viaje de aproximadamente una hora y media en auto. Esta cercanía permite combinar la estadía en el pueblo con un recorrido por las playas y atractivos turísticos de Natal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario