Praia de Tourinhos: es conocida por sus dunas, formaciones rocosas y piscinas naturales que se forman cuando baja la marea. También es un buen lugar para contemplar el atardecer.

es conocida por sus dunas, formaciones rocosas y piscinas naturales que se forman cuando baja la marea. También es un buen lugar para contemplar el atardecer. Ponta do Santo Cristo: se destaca por sus vientos constantes y es uno de los principales puntos de encuentro para quienes practican kitesurf y windsurf .

se destaca por sus vientos constantes y es uno de los principales puntos de encuentro para quienes practican . Praia do Cardeiro: tiene un ambiente relajado y es una buena opción para descansar, caminar por la orilla y disfrutar del paisaje costero.

tiene un ambiente relajado y es una buena opción para descansar, caminar por la orilla y disfrutar del paisaje costero. Praia do Maceió: ofrece una extensa franja de arena clara y un entorno natural que invita a pasar varias horas junto al mar.

ofrece una extensa franja de arena clara y un entorno natural que invita a pasar varias horas junto al mar. Praia do Amor: es una playa más apartada y menos concurrida, ideal para quienes buscan tranquilidad y prefieren alejarse de los sectores con mayor movimiento.

Dónde queda y cómo llegar a São Miguel do Gostoso

Para llegar a São Miguel do Gostoso, la alternativa más sencilla es tomar un vuelo hasta Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte, y completar el recorrido por tierra. La localidad se encuentra a unos 110 kilómetros del aeropuerto de Natal, un viaje de aproximadamente una hora y media en auto. Esta cercanía permite combinar la estadía en el pueblo con un recorrido por las playas y atractivos turísticos de Natal.