Escapada a Jujuy: tres opciones turísticas adaptadas a distintos presupuestos
Cada día no laborable o de descanso invita a recorrer el país. Un triplete de destinos para disfrutar según el presupuesto disponible.
La provincia de Jujuy esconde numerosos destinos entre sus montañas que permiten conocer de cerca la historia y las costumbres del norte argentino.
Para quienes todavía no organizaron una salida, la provincia ofrece alternativas muy diferentes entre sí y que pueden adaptarse al bolsillo. Desde una escapada de un día cerca de San Salvador de Jujuy hasta un recorrido por la Quebrada y las Salinas Grandes.
Cuáles son los mejores circuitos para recorrer la provincia norteña
Presupuesto bajo: Yala y Termas de Reyes
Para quienes quieren aprovechar el feriado sin gastar demasiado, Yala y la zona de Reyes aparecen como una alternativa cercana a San Salvador de Jujuy.
El plan puede hacerse en el día, lo que permite ahorrar en alojamiento. En Yala se puede recorrer el entorno natural, realizar caminatas y visitar sectores del Parque Provincial Potrero de Yala y sus lagunas.
También se puede combinar la jornada con un recorrido por Reyes, disfrutar del paisaje y llevar comida preparada desde casa para reducir todavía más los gastos.
Es una opción ideal para:
- parejas o familias que no quieren pagar alojamiento;
- quienes cuentan con vehículo propio o buscan una salida cercana;
- pasar el día al aire libre y regresar a Capital por la tarde o noche.
Nivel de gasto: bajo. El principal desembolso estará en transporte, combustible y comida.
Presupuesto intermedio: Tilcara y Humahuaca
Para quienes pueden destinar un poco más de dinero, una escapada por la Quebrada de Humahuaca permite aprovechar mejor los tres días.
Una opción es alojarse una noche en Tilcara y utilizar la localidad como punto de partida para recorrer otros destinos. Entre los clásicos aparecen el centro histórico, la zona del Pucará y los paisajes que rodean al pueblo.
El recorrido puede continuar hacia Humahuaca, donde se puede visitar el Monumento a los Héroes de la Independencia, caminar por sus calles históricas y aprovechar la oferta gastronómica de la zona.
La Quebrada de Humahuaca constituye uno de los principales atractivos turísticos de Jujuy y atraviesa un valle montañoso de unos 155 kilómetros.
Para controlar el presupuesto, una buena estrategia es reservar una sola noche, elegir hospedajes sencillos y organizar algunas comidas por cuenta propia.
Nivel de gasto: medio. Incluye traslado, una noche de alojamiento, gastronomía y eventualmente entradas o actividades.
Presupuesto más alto: Purmamarca y Salinas Grandes
Para quienes quieren convertir el fin de semana largo en una verdadera minivacación, una de las alternativas más completas es Purmamarca y Salinas Grandes.
La propuesta puede comenzar con una noche en Purmamarca, recorrer el Cerro de los Siete Colores, el Paseo de los Colorados, la plaza y el mercado artesanal.
Al día siguiente, el viaje puede continuar por la Cuesta de Lipán hasta Salinas Grandes, uno de los paisajes más reconocidos de la Puna jujeña.
Quienes tengan un presupuesto mayor pueden sumar dos noches de alojamiento, restaurantes, excursiones contratadas y traslados turísticos, evitando tener que manejar durante todo el recorrido.
Nivel de gasto: alto. El presupuesto contempla alojamiento turístico, gastronomía, combustible o excursiones y actividades adicionales.
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