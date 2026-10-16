Escapada a Jujuy: tres opciones turísticas adaptadas a distintos presupuestos

Es una opción ideal para:

parejas o familias que no quieren pagar alojamiento;

quienes cuentan con vehículo propio o buscan una salida cercana;

pasar el día al aire libre y regresar a Capital por la tarde o noche.

Nivel de gasto: bajo. El principal desembolso estará en transporte, combustible y comida.

Presupuesto intermedio: Tilcara y Humahuaca

Para quienes pueden destinar un poco más de dinero, una escapada por la Quebrada de Humahuaca permite aprovechar mejor los tres días.

La Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral de la ciudad jujeña

Una opción es alojarse una noche en Tilcara y utilizar la localidad como punto de partida para recorrer otros destinos. Entre los clásicos aparecen el centro histórico, la zona del Pucará y los paisajes que rodean al pueblo.

El recorrido puede continuar hacia Humahuaca, donde se puede visitar el Monumento a los Héroes de la Independencia, caminar por sus calles históricas y aprovechar la oferta gastronómica de la zona.

La Quebrada de Humahuaca constituye uno de los principales atractivos turísticos de Jujuy y atraviesa un valle montañoso de unos 155 kilómetros.

Para controlar el presupuesto, una buena estrategia es reservar una sola noche, elegir hospedajes sencillos y organizar algunas comidas por cuenta propia.

Nivel de gasto: medio. Incluye traslado, una noche de alojamiento, gastronomía y eventualmente entradas o actividades.

Presupuesto más alto: Purmamarca y Salinas Grandes

Para quienes quieren convertir el fin de semana largo en una verdadera minivacación, una de las alternativas más completas es Purmamarca y Salinas Grandes.

La propuesta puede comenzar con una noche en Purmamarca, recorrer el Cerro de los Siete Colores, el Paseo de los Colorados, la plaza y el mercado artesanal.

Al día siguiente, el viaje puede continuar por la Cuesta de Lipán hasta Salinas Grandes, uno de los paisajes más reconocidos de la Puna jujeña.

Quienes tengan un presupuesto mayor pueden sumar dos noches de alojamiento, restaurantes, excursiones contratadas y traslados turísticos, evitando tener que manejar durante todo el recorrido.

Nivel de gasto: alto. El presupuesto contempla alojamiento turístico, gastronomía, combustible o excursiones y actividades adicionales.