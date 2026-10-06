El pintoresco pueblo de Jujuy detenido en el tiempo que fue premiado a nivel global
Su capacidad para conservar el patrimonio cultural le permitió obtener un reconocimiento internacional y posicionarse como uno de los destinos más interesantes.
Alejado durante años de los principales circuitos turísticos, Caspalá logró conservar buena parte de las costumbres, conocimientos y celebraciones transmitidas de generación en generación. Esa identidad fue uno de los motivos que llevó a que la localidad recibiera un reconocimiento de ONU Turismo dentro del programa Best Tourism Villages.
El pueblo se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y su prolongado aislamiento ayudó a preservar tanto sus tierras como diferentes expresiones culturales de la comunidad. Con la apertura de la Ruta Provincial 73, el destino comenzó a recibir a más viajeros interesados en conocer esta parte de Jujuy.
Uno de sus principales atractivos es precisamente su apariencia. Las construcciones tradicionales de adobe y piedra se integran con el paisaje montañoso y permiten descubrir una localidad que mantiene características muy diferentes a las de los grandes centros urbanos.
Entre sus edificios más destacados aparece la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida en 1840 y reconocible, entre otros elementos, por sus campanas provenientes de Perú. Es una de las visitas que forman parte del recorrido por el patrimonio histórico y cultural del lugar.
Caspalá también cuenta con alternativas para quienes prefieren explorar sus alrededores. Entre los sitios mencionados se encuentran el mirador El Antiguito, la Cascada Casa Mocha, el Camino del Inca y el Puente de Piedra, que permiten combinar caminatas con paisajes propios de la región andina.
La experiencia turística mantiene además un fuerte vínculo con la comunidad local. El desarrollo del turismo no eliminó las características que distinguen al pueblo, sino que abrió una posibilidad para que los visitantes puedan acercarse a sus costumbres y formas de vida tradicionales.
Hospedaje en Caspalá
La oferta de alojamiento de Caspalá mantiene el mismo perfil de pequeña localidad rural. En lugar de grandes hoteles, los visitantes pueden encontrar casas de familia y pequeños hospedajes administrados por los propios pobladores.
Estas alternativas permiten tener un contacto más cercano con la comunidad y, en algunos casos, participar de experiencias relacionadas con la vida rural. Las reservas suelen gestionarse directamente por teléfono o mediante redes sociales.
El aislamiento que permitió preservar buena parte de la identidad de Caspalá también implica algunas cuestiones que conviene considerar antes del viaje. La señal de celular puede ser muy limitada o directamente inexistente en determinados sectores.
Tampoco está garantizada la disponibilidad permanente de cajeros automáticos, por lo que una de las recomendaciones es llevar suficiente dinero en efectivo para afrontar los gastos durante la estadía.
Además, debido a las características del terreno y a las actividades que pueden realizarse en los alrededores, resulta conveniente contar con ropa y calzado cómodos para caminar.
Entre sus construcciones históricas, los paisajes de altura y una comunidad que conserva prácticas transmitidas durante generaciones, Caspalá ofrece una experiencia diferente dentro de Jujuy. Su incorporación al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo puso en el mapa internacional a este pequeño pueblo que durante décadas permaneció apartado de los grandes recorridos turísticos.
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