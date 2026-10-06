El pintoresco pueblo de Jujuy detenido en el tiempo que fue premiado a nivel global

La experiencia turística mantiene además un fuerte vínculo con la comunidad local. El desarrollo del turismo no eliminó las características que distinguen al pueblo, sino que abrió una posibilidad para que los visitantes puedan acercarse a sus costumbres y formas de vida tradicionales.

Hospedaje en Caspalá

La oferta de alojamiento de Caspalá mantiene el mismo perfil de pequeña localidad rural. En lugar de grandes hoteles, los visitantes pueden encontrar casas de familia y pequeños hospedajes administrados por los propios pobladores.

Estas alternativas permiten tener un contacto más cercano con la comunidad y, en algunos casos, participar de experiencias relacionadas con la vida rural. Las reservas suelen gestionarse directamente por teléfono o mediante redes sociales.

El aislamiento que permitió preservar buena parte de la identidad de Caspalá también implica algunas cuestiones que conviene considerar antes del viaje. La señal de celular puede ser muy limitada o directamente inexistente en determinados sectores.

Tampoco está garantizada la disponibilidad permanente de cajeros automáticos, por lo que una de las recomendaciones es llevar suficiente dinero en efectivo para afrontar los gastos durante la estadía.

Además, debido a las características del terreno y a las actividades que pueden realizarse en los alrededores, resulta conveniente contar con ropa y calzado cómodos para caminar.

Entre sus construcciones históricas, los paisajes de altura y una comunidad que conserva prácticas transmitidas durante generaciones, Caspalá ofrece una experiencia diferente dentro de Jujuy. Su incorporación al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo puso en el mapa internacional a este pequeño pueblo que durante décadas permaneció apartado de los grandes recorridos turísticos.