Escapadas por Buenos Aires: el destino de la Costa Atlántica para disfrutar de los últimos días del verano

Además, el pueblo conserva vestigios de su pasado ferroviario con antiguas estaciones y galpones que recuerdan la importancia del tren en el desarrollo de la región.

La gastronomía también es parte del atractivo local. En restaurantes y casas de campo se pueden probar platos tradicionales como carnes asadas, pan casero, dulces regionales y productos artesanales elaborados por productores de la zona.

Dónde queda Oriente

El pueblo de Oriente está ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Coronel Dorrego.

Se encuentra aproximadamente a:

25 kilómetros de Marisol , una de las playas más tranquilas de la región.

30 kilómetros de la ciudad de Coronel Dorrego , cabecera del partido.

Cerca de 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Su ubicación entre el campo y el mar lo convierte en un destino muy particular, donde se combinan paisajes rurales con la cercanía del océano.

Cómo llegar a Oriente

Para quienes viajan desde Buenos Aires, el trayecto en auto suele durar poco más de seis horas.

El recorrido más habitual es el siguiente:

Tomar la Ruta Nacional 3 en dirección hacia el sur, rumbo a Bahía Blanca.

Luego empalmar con la Ruta Provincial 85 hacia Coronel Dorrego.

Desde allí seguir las señalizaciones que conducen directamente a Oriente.

Gracias a su acceso sencillo y su entorno natural, este pequeño pueblo se posiciona como uno de los destinos emergentes del turismo rural en la provincia de Buenos Aires, ideal para una escapada tranquila cerca del mar.