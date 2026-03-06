Escapadas por Buenos Aires: el destino de la Costa Atlántica para disfrutar de los últimos días del verano
Entre ellos aparece un pueblo que cada vez gana más interés entre quienes buscan tranquilidad, naturaleza y paisajes rurales cerca del mar.
Se trata de una pequeña localidad del sur bonaerense que combina campo, historia y cercanía con la costa. Con calles tranquilas, paisajes abiertos y un ritmo de vida pausado, este destino se convirtió en una alternativa perfecta para desconectarse del ruido urbano.
A pocas horas de viaje, este rincón del partido de Coronel Dorrego invita a redescubrir el encanto de los pueblos donde el tiempo parece transcurrir más lento.
Qué se puede hacer en Oriente
Uno de los principales atractivos de Oriente es su cercanía con la naturaleza y los paisajes típicos del sur bonaerense. A pocos kilómetros del pueblo se encuentran las playas de Marisol, un destino costero con amplias extensiones de arena y un ambiente mucho más tranquilo que otras zonas de la Costa Atlántica.
Entre las actividades más elegidas por los visitantes se destacan:
-
Caminatas y recorridos por caminos rurales rodeados de campos abiertos.
Paseos en bicicleta por rutas secundarias.
Pesca en arroyos y zonas cercanas al río.
Visitas a estancias rurales donde se puede experimentar la vida de campo.
Uno de los paisajes más buscados por los viajeros es el atardecer sobre el Río Quequén Salado, donde la combinación de agua, arena y viento crea escenas únicas para disfrutar de la naturaleza.
Además, el pueblo conserva vestigios de su pasado ferroviario con antiguas estaciones y galpones que recuerdan la importancia del tren en el desarrollo de la región.
La gastronomía también es parte del atractivo local. En restaurantes y casas de campo se pueden probar platos tradicionales como carnes asadas, pan casero, dulces regionales y productos artesanales elaborados por productores de la zona.
Dónde queda Oriente
El pueblo de Oriente está ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Coronel Dorrego.
Se encuentra aproximadamente a:
-
25 kilómetros de Marisol, una de las playas más tranquilas de la región.
30 kilómetros de la ciudad de Coronel Dorrego, cabecera del partido.
Cerca de 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Su ubicación entre el campo y el mar lo convierte en un destino muy particular, donde se combinan paisajes rurales con la cercanía del océano.
Cómo llegar a Oriente
Para quienes viajan desde Buenos Aires, el trayecto en auto suele durar poco más de seis horas.
El recorrido más habitual es el siguiente:
-
Tomar la Ruta Nacional 3 en dirección hacia el sur, rumbo a Bahía Blanca.
Luego empalmar con la Ruta Provincial 85 hacia Coronel Dorrego.
Desde allí seguir las señalizaciones que conducen directamente a Oriente.
Gracias a su acceso sencillo y su entorno natural, este pequeño pueblo se posiciona como uno de los destinos emergentes del turismo rural en la provincia de Buenos Aires, ideal para una escapada tranquila cerca del mar.
