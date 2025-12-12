Escapadas en Buenos Aires: el pueblo de estilo colonial y tranquilo que atrae por su historia
A poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires existe una localidad perfecta para quienes buscan desconectar de la rutina sin viajar demasiado.
Ante el ritmo acelerado del día a día, cada vez más argentinos eligen lugares cercanos que permitan un respiro inmediato. En este pueblo, la combinación de historia, gastronomía tradicional y paisajes rurales convierte cualquier visita en una experiencia de descanso total. Calles tranquilas, casas antiguas y una identidad muy marcada hacen que el visitante sienta que el tiempo transcurre distinto.
Además del entorno natural, esta localidad se destaca por su arquitectura que conserva su esencia colonial, estancias ideales para hospedarse y varias propuestas al aire libre que permiten conectar con la vida de campo. Por eso, es un destino perfecto tanto para escapadas románticas como para viajes en familia.
Qué se puede hacer en Capilla del Señor
Capilla del Señor ofrece un abanico de actividades que mezclan historia, cultura y naturaleza. Uno de sus mayores atractivos es su casco histórico, donde se puede recorrer la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario, construida en 1865, y la tradicional pulpería Los Ombúes, considerada una de las más antiguas del país y un ícono del pueblo.
Los viajeros también pueden visitar estancias históricas como la Martín Fierro, vinculada al escritor José Hernández, que permiten conocer más sobre la vida rural tradicional. Para quienes buscan descanso absoluto, las estancias y hoteles boutique ofrecen servicios rodeados de verde, como El Cencerro, famoso por su ambiente relajado y su contacto directo con la naturaleza.
Las actividades al aire libre son protagonistas: cabalgatas, caminatas, recorridos en bicicleta y espacios ideales para disfrutar un picnic o simplemente contemplar el paisaje. La gastronomía local mantiene la esencia de la cocina criolla, con platos típicos que hacen que la visita sea aún más auténtica.
Dónde queda Capilla del Señor
Capilla del Señor está ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y es la cabecera del partido de Exaltación de la Cruz. Se encuentra a solo 84 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino perfecto para una escapada corta, incluso en el día.
Cómo llegar a Capilla del Señor
Para llegar en auto, se debe tomar Panamericana y luego la Ruta Provincial 39, en un recorrido que suele durar alrededor de una hora. También se puede acceder en micro: hay salidas diarias desde Retiro y desde distintos puntos del conurbano, lo que facilita el viaje para quienes no deseen manejar.
Una vez en el pueblo, se puede recorrer todo a pie gracias a su tamaño accesible, o tomar un taxi para llegar rápido al centro o a las estancias cercanas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario