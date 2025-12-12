Escapadas en Buenos Aires: el pueblo de estilo colonial y tranquilo que atrae por su historia

Dónde queda Capilla del Señor

Capilla del Señor está ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y es la cabecera del partido de Exaltación de la Cruz. Se encuentra a solo 84 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino perfecto para una escapada corta, incluso en el día.

Cómo llegar a Capilla del Señor

Para llegar en auto, se debe tomar Panamericana y luego la Ruta Provincial 39, en un recorrido que suele durar alrededor de una hora. También se puede acceder en micro: hay salidas diarias desde Retiro y desde distintos puntos del conurbano, lo que facilita el viaje para quienes no deseen manejar.

Una vez en el pueblo, se puede recorrer todo a pie gracias a su tamaño accesible, o tomar un taxi para llegar rápido al centro o a las estancias cercanas.