Descubrí Chile: el pueblo agrícola que cuenta con un festival que convoca a multitudes
Tiene 36 mil habitantes y se ubica a escasos kilómetros de Santiago. Es una de las sensaciones de Sudamérica por la Fiesta de la Vendimia. Dónde queda y qué hacer.
Sudamérica se abrió paso en el turismo mundial gracias a la diversidad de sus paisajes, su cultura y sus tradiciones. A solo 40 minutos de Santiago de Chile, se encuentra un Maipo, un pueblo agrícola que combina viñedos y huertos frutales que lo convierten en un destino ideal tanto para el descanso como para probar experiencia culturales y gastronómicas nuevas.
Su población ronda los 36.000 habitantes, pero en ciertos momentos del año el pueblo se transforma: la llegada de turistas se multiplica por tres gracias a la Fiesta de la Vendimia, que llena sus plazas y calles de música, gastronomía, artesanía y actividades típicas. Esta festividad, una de las más importantes de Chile, realza el mercado interno y la economía local de forma significativa.
Qué se puede hacer en Isla de Maipo
En Isla de Maipo, además de disfrutar de sus viñedos y huertos, los visitantes pueden participar del Festival de la Vendimia, con actividades como el pisado de uva, ferias de emprendedores, patios de comida con platos típicos y shows al aire libre. También se realizan desfiles, elección de reina y catas de vinos locales, destacando variedades como cabernet sauvignon.
El pueblo ofrece recorridos por las viñas, degustaciones y opciones de alojamiento que van desde cabañas hasta hoteles boutique. Otras festividades, como la Fiesta de la Virgen de la Merced, atraen peregrinos y turistas, sumando experiencias culturales y religiosas.
Dónde queda Isla de Maipo
Isla de Maipo se ubica a unos 40 kilómetros de Santiago de Chile, en la región Metropolitana. Está situada junto al río Maipo, que rodea parcialmente el pueblo y le da su nombre, y se encuentra rodeada de campos agrícolas y viñedos que caracterizan la zona.
Cómo llegar a Isla de Maipo
Para llegar a Isla de Maipo desde Santiago, se puede tomar la autopista Sur o la ruta 5, con un viaje de aproximadamente 40 minutos en auto. También hay autobuses que salen desde distintos puntos de la capital y llegan directamente al centro del pueblo, ofreciendo una opción práctica y económica para quienes no cuentan con vehículo propio.
