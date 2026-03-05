Descubrí Chile: el pueblo agrícola que cuenta con un festival que convoca a multitudes

Su población ronda los 36.000 habitantes, pero en ciertos momentos del año el pueblo se transforma: la llegada de turistas se multiplica por tres gracias a la Fiesta de la Vendimia, que llena sus plazas y calles de música, gastronomía, artesanía y actividades típicas. Esta festividad, una de las más importantes de Chile, realza el mercado interno y la economía local de forma significativa.