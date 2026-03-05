Descubrí Salta: el rincón con mucha naturaleza e historia colonial que sorprende y enamora

Durante el año, también hay misachicos, ferias artesanales y festivales folklóricos donde más de 300 músicos y bailarines locales mantienen viva la identidad de la comunidad.

Dónde queda Chicoana

Chicoana se ubica a solo 40 kilómetros de la ciudad de Salta, en el corazón del Valle de Lerma. Su historia se remonta a la época colonial y fue escenario clave durante la Guerra Gaucha. El centro histórico está dominado por la Iglesia San Pablo, de estilo hispano, y la plaza Martín Miguel de Güemes, declarada Lugar Histórico Nacional.

Calles como España, Libertad o 25 de Mayo conservan la traza original del pueblo, con arquitectura popular del siglo XIX y una atmósfera que invita a caminar sin apuro, como quien recorre una historia viva.

Cómo llegar a Chicoana

Desde la capital salteña se accede por Ruta Nacional 68 en un viaje de unos 40 minutos en auto, remis o colectivo. También se puede llegar como parte de excursiones que recorren el Valle de Lerma e incluyen paradas en fincas locales y reservas naturales cercanas.

Chicoana es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse, y donde cada detalle —desde una empanada casera hasta un canto colectivo en una peña— revela la riqueza de una cultura que se sigue celebrando. Un destino imperdible para conocer el alma del norte argentino.