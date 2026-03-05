Descubrí Buenos Aires: el destino con una estación ferroviaria que está detenida en el tiempo
La provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos destinos rurales que invitan a desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.
Entre campos, pueblos históricos y estaciones ferroviarias antiguas aparece Castilla, un pequeño rincón que comenzó a ganar protagonismo entre quienes buscan escapadas tranquilas de fin de semana.
A unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo sorprende por su ambiente sereno, su historia ligada al ferrocarril y una propuesta gastronómica que se convirtió en uno de sus mayores atractivos.
Aunque durante décadas permaneció casi olvidado, hoy Castilla renace gracias al turismo rural. Sus calles tranquilas, su estación ferroviaria detenida en el tiempo y sus restaurantes tradicionales lo transforman en una alternativa perfecta para una escapada corta.
Qué se puede hacer en Castilla
El gran atractivo de Castilla es su gastronomía tradicional, que atrae a visitantes de distintos puntos de la provincia.
Uno de los lugares más conocidos es el restaurante El Stud, famoso por sus platos típicos del campo. Allí se pueden probar carnes a la estaca, lechón, achuras y guisos caseros que se vuelven especialmente populares durante el invierno. Entre los postres, no faltan clásicos como flan, tiramisú o lemon pie.
Otro sitio muy recomendado es El Comedor de Stella, reconocido por muchos viajeros como uno de los lugares donde se sirven las mejores milanesas de la provincia. Este restaurante familiar mantiene recetas tradicionales elaboradas con productos locales.
Para quienes buscan opciones más informales, el pueblo también cuenta con rotiserías y pizzerías artesanales. Entre ellas se destaca Mucho Gusto, con empanadas, pizzas y tartas caseras, y Los Mazzetti, una pizzería ubicada en una antigua casona frente a la plaza principal.
Además de la gastronomía, Castilla invita a disfrutar de actividades simples pero muy valoradas por quienes visitan el turismo rural:
Recorrer la antigua estación ferroviaria, símbolo del pasado del pueblo.
Caminar por sus calles tranquilas rodeadas de árboles.
Descansar en la plaza central y conocer la vida cotidiana del lugar.
Disfrutar del silencio y el ritmo pausado de la vida de campo.
Dónde queda Castilla
Castilla se encuentra en el partido de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente el pueblo cuenta con cerca de 700 habitantes, aunque en el pasado llegó a superar los 3.000. El cierre del ferrocarril provocó una fuerte migración hacia ciudades más grandes, lo que transformó a la localidad en un lugar pequeño pero con mucha historia.
En los últimos años, el turismo rural permitió revitalizar el pueblo, atrayendo visitantes interesados en la gastronomía, la tranquilidad y las escapadas cortas desde la capital.
Cómo llegar a Castilla
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más sencillo es tomar la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de Chacabuco y luego continuar por la Ruta Provincial 42.
El trayecto completo demanda aproximadamente dos horas y media en auto, lo que convierte a Castilla en una opción ideal para una escapada de fin de semana.
Otra alternativa es viajar en tren o colectivo hasta Chacabuco y desde allí tomar un transporte local hacia el pueblo.
Gracias a su combinación de historia, gastronomía y tranquilidad, Castilla se consolida como uno de los destinos rurales más atractivos para descubrir en la provincia de Buenos Aires.
