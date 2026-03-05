Descubrí Buenos Aires: el destino con una estación ferroviaria que está detenida en el tiempo

Otro sitio muy recomendado es El Comedor de Stella, reconocido por muchos viajeros como uno de los lugares donde se sirven las mejores milanesas de la provincia. Este restaurante familiar mantiene recetas tradicionales elaboradas con productos locales.

Para quienes buscan opciones más informales, el pueblo también cuenta con rotiserías y pizzerías artesanales. Entre ellas se destaca Mucho Gusto, con empanadas, pizzas y tartas caseras, y Los Mazzetti, una pizzería ubicada en una antigua casona frente a la plaza principal.

Además de la gastronomía, Castilla invita a disfrutar de actividades simples pero muy valoradas por quienes visitan el turismo rural:

Recorrer la antigua estación ferroviaria , símbolo del pasado del pueblo.

Caminar por sus calles tranquilas rodeadas de árboles.

Descansar en la plaza central y conocer la vida cotidiana del lugar.

Disfrutar del silencio y el ritmo pausado de la vida de campo.

Dónde queda Castilla

Castilla se encuentra en el partido de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Actualmente el pueblo cuenta con cerca de 700 habitantes, aunque en el pasado llegó a superar los 3.000. El cierre del ferrocarril provocó una fuerte migración hacia ciudades más grandes, lo que transformó a la localidad en un lugar pequeño pero con mucha historia.

En los últimos años, el turismo rural permitió revitalizar el pueblo, atrayendo visitantes interesados en la gastronomía, la tranquilidad y las escapadas cortas desde la capital.

Cómo llegar a Castilla

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más sencillo es tomar la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de Chacabuco y luego continuar por la Ruta Provincial 42.

El trayecto completo demanda aproximadamente dos horas y media en auto, lo que convierte a Castilla en una opción ideal para una escapada de fin de semana.

Otra alternativa es viajar en tren o colectivo hasta Chacabuco y desde allí tomar un transporte local hacia el pueblo.

Gracias a su combinación de historia, gastronomía y tranquilidad, Castilla se consolida como uno de los destinos rurales más atractivos para descubrir en la provincia de Buenos Aires.