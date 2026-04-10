Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con paisajes naturales, sierras y una cascada única
En medio de la rutina, cada vez más personas buscan escapadas cortas que combinen aire libre, relax y actividades distintas sin necesidad de viajar demasiado lejos.
La provincia de Buenos Aires ofrece múltiples opciones para desconectarse del ritmo urbano, pero hay un destino en particular que se destaca por su entorno natural y su propuesta turística.
Ubicado a pocas horas del AMBA, este pueblo combina sierras, senderos, vegetación y una de las cascadas más llamativas de la región, convirtiéndose en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana.
A diferencia de otros puntos más concurridos, mantiene una esencia tranquila, lo que lo vuelve perfecto para quienes buscan descansar sin multitudes y conectar con la naturaleza.
Qué se puede hacer en "Tornquist"
Tornquist es uno de los destinos más completos de la región en términos de actividades al aire libre. Su principal atractivo es la combinación de sierras y paisajes naturales que invitan a explorar.
Entre las principales actividades se destacan:
- Trekking y senderismo en la zona serrana, con distintos niveles de dificultad
- Visitas al Parque Provincial Ernesto Tornquist, uno de los espacios naturales más importantes de la provincia
- Recorridos hacia la famosa Garganta del Diablo, una cascada que se forma entre las rocas
- Avistaje de flora y fauna autóctona
- Actividades como ciclismo, fotografía y picnic en entornos naturales
Además, el entorno permite disfrutar de jornadas relajadas, con vistas panorámicas y aire puro, ideales para desconectar completamente.
Dónde queda "Tornquist"
Tornquist se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del sistema serrano de la Ventana.
Algunos datos clave:
- Está a aproximadamente 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires
- Forma parte de la región de Sierra de la Ventana
- Es un punto estratégico para recorrer otros destinos cercanos
Su ubicación lo convierte en una escapada ideal para quienes buscan paisajes diferentes dentro de la misma provincia.
Cómo llegar a "Tornquist"
Llegar a Tornquist es sencillo y forma parte de la experiencia del viaje.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más habitual es:
- Tomar la Ruta Nacional 3
- Luego conectar con rutas provinciales hacia la zona serrana
El trayecto dura entre 7 y 8 horas en auto, dependiendo del tráfico y las condiciones del camino.
También existen opciones de transporte público y servicios turísticos que conectan con la región.
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