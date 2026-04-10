Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con paisajes naturales, sierras y una cascada única

Trekking y senderismo en la zona serrana , con distintos niveles de dificultad

, con distintos niveles de dificultad Visitas al Parque Provincial Ernesto Tornquist , uno de los espacios naturales más importantes de la provincia

, uno de los espacios naturales más importantes de la provincia Recorridos hacia la famosa Garganta del Diablo , una cascada que se forma entre las rocas

, una cascada que se forma entre las rocas Avistaje de flora y fauna autóctona

Actividades como ciclismo, fotografía y picnic en entornos naturales

Además, el entorno permite disfrutar de jornadas relajadas, con vistas panorámicas y aire puro, ideales para desconectar completamente.

Dónde queda "Tornquist"

Tornquist se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del sistema serrano de la Ventana.

Algunos datos clave:

Está a aproximadamente 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

Forma parte de la región de Sierra de la Ventana

Es un punto estratégico para recorrer otros destinos cercanos

Su ubicación lo convierte en una escapada ideal para quienes buscan paisajes diferentes dentro de la misma provincia.

Cómo llegar a "Tornquist"

Llegar a Tornquist es sencillo y forma parte de la experiencia del viaje.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más habitual es:

Tomar la Ruta Nacional 3

Luego conectar con rutas provinciales hacia la zona serrana

El trayecto dura entre 7 y 8 horas en auto, dependiendo del tráfico y las condiciones del camino.

También existen opciones de transporte público y servicios turísticos que conectan con la región.