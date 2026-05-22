Mendoza 2026: el pueblo para probar vinos y disfrutar de sus paisajes
Este destino se ubica dentro el departamento de Tunuyán, a 120 kilómetros de la capital. Es perfecto para visitarlo durante las vacaciones de invierno. Descubrí todos los detalles en la nota.
Mendoza se posiciona como uno de los destinos más atractivos de Argentina gracias a su combinación única de paisajes cordilleranos, viñedos y una amplia oferta de actividades al aire libre durante todo el año. Más allá de sus grandes epicentros que atrapan a todos los turistas, la provincia cuenta con rincones desconocidos que sorprenden por su belleza natural y su tranquilidad.
En ese contexto, aparece Los Chacayes, ubicado dentro del departamento de Tunuyán, a 120 kilómetros de la capital. Si bien sus diversas variedades vinos es la principal atracción, también destaca por reunir diferentes actividades al aire libre y un fácil acceso que lo hace ideal para vacacionar en invierno.
Qué se puede hacer en Los Chacayes
Una de las actividades más destacadas es la posibilidad de recorrer bodegas locales, donde se pueden probar vinos de gran calidad y conocer de cerca cómo se producen cepas típicas de la región como el Malbec, el Chardonnay o el Cabernet Franc. También es un lugar ideal para quienes disfrutan del aire libre, ya que ofrece espacios naturales perfectos para caminar, hacer senderismo u observar la fauna y la vegetación autóctona.
A nivel cultural e histórico, el área cuenta con puntos de interés relacionados con el paso de José de San Martín por la región, con museos, monumentos y espacios temáticos que permiten conocer más sobre su legado. Entre ellos, se destaca una escultura religiosa que forma parte del paisaje local y se convirtió en un símbolo del lugar.
Para los más aventureros, hay opciones como cabalgatas, trekking por senderos de montaña y distintas actividades de turismo activo. También se puede disfrutar de experiencias rurales más tranquilas, ideales para desconectarse y disfrutar del entorno.
Dónde queda Los Chacayes
Esta localidad se encuentra dentro del departamento de Tunuyán, en plena región del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza. Está situado a unos 120 kilómetros al sur de la capital mendocina y a cerca de 40 kilómetros de la ciudad de Tunuyán, en un entorno totalmente dominado por la Cordillera de los Andes.
Cómo llegar a Los Chacayes
Para llegar desde la ciudad de Mendoza, la opción más práctica es viajar en auto. El recorrido es de aproximadamente 120 kilómetros y se realiza por la Ruta Nacional 40, conectando luego con la Ruta Provincial 94 en dirección al Valle de Uco. El viaje suele durar alrededor de dos horas y atraviesa paisajes de montaña y viñedos.
En transporte público no hay un servicio directo hasta la zona. Lo habitual es tomar un colectivo desde la terminal de Mendoza hacia localidades cercanas como Tunuyán o Tupungato, y desde allí continuar el trayecto final en taxi, remís o mediante excursiones organizadas que incluyen el traslado hasta Los Chacayes.
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