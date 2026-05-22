Mendoza 2026: el pueblo para probar vinos y disfrutar de sus paisajes

Para los más aventureros, hay opciones como cabalgatas, trekking por senderos de montaña y distintas actividades de turismo activo. También se puede disfrutar de experiencias rurales más tranquilas, ideales para desconectarse y disfrutar del entorno.

Dónde queda Los Chacayes

Esta localidad se encuentra dentro del departamento de Tunuyán, en plena región del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza. Está situado a unos 120 kilómetros al sur de la capital mendocina y a cerca de 40 kilómetros de la ciudad de Tunuyán, en un entorno totalmente dominado por la Cordillera de los Andes.

Cómo llegar a Los Chacayes

Para llegar desde la ciudad de Mendoza, la opción más práctica es viajar en auto. El recorrido es de aproximadamente 120 kilómetros y se realiza por la Ruta Nacional 40, conectando luego con la Ruta Provincial 94 en dirección al Valle de Uco. El viaje suele durar alrededor de dos horas y atraviesa paisajes de montaña y viñedos.

En transporte público no hay un servicio directo hasta la zona. Lo habitual es tomar un colectivo desde la terminal de Mendoza hacia localidades cercanas como Tunuyán o Tupungato, y desde allí continuar el trayecto final en taxi, remís o mediante excursiones organizadas que incluyen el traslado hasta Los Chacayes.