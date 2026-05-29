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Escapadas en Buenos Aires: el pueblo que tiene senderos naturales y costanera a la vera del río Paraná

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Una combinación equilibrada entre actividades al aire libre y recorrido histórico para disfrutar en familia.

El pueblo que tiene senderos naturales y costanera al río Paraná.

El pueblo que tiene senderos naturales y costanera al río Paraná.

Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.

Uno de esos rincones imperdibles está a orillas del Río Paraná y ofrece una experiencia diferente, sin alejarse demasiado de la ciudad. Este lugar permite relajarse entre senderos naturales, relatos patrios y atardeceres junto al agua. Hablamos de Vuelta de Obligado.

Qué se puede hacer en Vuelta de Obligado

El pueblo ofrece una combinación equilibrada entre actividades al aire libre y recorrido histórico. El parque temático y el monumento a la batalla son paradas obligadas para quienes buscan entender el pasado.

Para quienes prefieren el entorno natural, el sendero interpretativo y las playas sobre el río permiten una conexión directa con la biodiversidad local. Es común ver familias con reposeras y mate.

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En cuanto a la gastronomía, hay puestos de comidas típicas, parrillas y productos regionales. En el centro de San Pedro, donde también se puede degustar mermeladas y dulces caseros.

La reciente puesta en valor del lugar sumó cartelería, nueva infraestructura y mejores servicios. Gracias al empuje del turismo local, Vuelta de Obligado se posiciona como una opción completa para descansar, conocer y reconectar.

Dónde queda Vuelta de Obligado

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Ubicado en el partido de San Pedro, a solo 199 kilómetros de la Capital Federal, Vuelta de Obligado se levanta a orillas del Río Paraná y se conecta fácilmente con la Ruta Nacional 9. Desde la rotonda de Gobernador Castro, un acceso asfaltado lleva directo hasta este pintoresco paraje

Cómo llegar a Vuelta de Obligado

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto se realiza por la Autopista Panamericana-Ruta 9 hasta la salida hacia Gobernador Castro. Allí se debe empalmar con un camino asfaltado que conduce directamente al paraje. El viaje, en auto, ronda las dos horas y media.

También existen opciones de transporte público hasta San Pedro y desde allí se puede tomar un remís o colectivo local. Por su cercanía y accesibilidad, es uno de los destinos más atractivos para una escapada con historia.

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