Escapadas en Buenos Aires: el pueblo que tiene senderos naturales y costanera a la vera del río Paraná

En cuanto a la gastronomía, hay puestos de comidas típicas, parrillas y productos regionales. En el centro de San Pedro, donde también se puede degustar mermeladas y dulces caseros.

La reciente puesta en valor del lugar sumó cartelería, nueva infraestructura y mejores servicios. Gracias al empuje del turismo local, Vuelta de Obligado se posiciona como una opción completa para descansar, conocer y reconectar.

Dónde queda Vuelta de Obligado

vuelta de obligado

Ubicado en el partido de San Pedro, a solo 199 kilómetros de la Capital Federal, Vuelta de Obligado se levanta a orillas del Río Paraná y se conecta fácilmente con la Ruta Nacional 9. Desde la rotonda de Gobernador Castro, un acceso asfaltado lleva directo hasta este pintoresco paraje

Cómo llegar a Vuelta de Obligado

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto se realiza por la Autopista Panamericana-Ruta 9 hasta la salida hacia Gobernador Castro. Allí se debe empalmar con un camino asfaltado que conduce directamente al paraje. El viaje, en auto, ronda las dos horas y media.

También existen opciones de transporte público hasta San Pedro y desde allí se puede tomar un remís o colectivo local. Por su cercanía y accesibilidad, es uno de los destinos más atractivos para una escapada con historia.