Escapadas en Buenos Aires: el pueblo que tiene senderos naturales y costanera a la vera del río Paraná
Una combinación equilibrada entre actividades al aire libre y recorrido histórico para disfrutar en familia.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de esos rincones imperdibles está a orillas del Río Paraná y ofrece una experiencia diferente, sin alejarse demasiado de la ciudad. Este lugar permite relajarse entre senderos naturales, relatos patrios y atardeceres junto al agua. Hablamos de Vuelta de Obligado.
Qué se puede hacer en Vuelta de Obligado
El pueblo ofrece una combinación equilibrada entre actividades al aire libre y recorrido histórico. El parque temático y el monumento a la batalla son paradas obligadas para quienes buscan entender el pasado.
Para quienes prefieren el entorno natural, el sendero interpretativo y las playas sobre el río permiten una conexión directa con la biodiversidad local. Es común ver familias con reposeras y mate.
En cuanto a la gastronomía, hay puestos de comidas típicas, parrillas y productos regionales. En el centro de San Pedro, donde también se puede degustar mermeladas y dulces caseros.
La reciente puesta en valor del lugar sumó cartelería, nueva infraestructura y mejores servicios. Gracias al empuje del turismo local, Vuelta de Obligado se posiciona como una opción completa para descansar, conocer y reconectar.
Dónde queda Vuelta de Obligado
Ubicado en el partido de San Pedro, a solo 199 kilómetros de la Capital Federal, Vuelta de Obligado se levanta a orillas del Río Paraná y se conecta fácilmente con la Ruta Nacional 9. Desde la rotonda de Gobernador Castro, un acceso asfaltado lleva directo hasta este pintoresco paraje
Cómo llegar a Vuelta de Obligado
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto se realiza por la Autopista Panamericana-Ruta 9 hasta la salida hacia Gobernador Castro. Allí se debe empalmar con un camino asfaltado que conduce directamente al paraje. El viaje, en auto, ronda las dos horas y media.
También existen opciones de transporte público hasta San Pedro y desde allí se puede tomar un remís o colectivo local. Por su cercanía y accesibilidad, es uno de los destinos más atractivos para una escapada con historia.
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