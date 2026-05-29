Brasil 2026: el destino con playas secretas y precios muy económicos

Dónde queda Arraial d'Ajuda

Este pueblo, de 20 mil habitantes, está situado en el sur del estado de Bahía, a pocos kilómetros de Porto Seguro, zona que se caracteriza por sus extensas playas y un paisaje natural atractivo. Su clima y la calidez del entorno lo convirtieron en una opción muy elegida por quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.