Brasil 2026: el destino con playas secretas y precios muy económicos
Tiene 20 mil habitantes y playas perfectas para practicar deportes acuáticos. Se ubica dentro del estado de Bahía. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Cuando llega el momento de organizar un viaje, Brasil se posiciona entre los destinos más elegidos por los turistas. Su diversidad de paisajes, el clima agradable y la hospitalidad local lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan descanso durante las vacaciones.
Dentro del noreste del país, el estado de Bahía reúne algunos de los escenarios más atractivos. En ese contexto, Arraial d’Ajuda se presenta como un pequeño paraíso costero, con playas atrapantes, entorno natural y un ritmo relajado que lo vuelve perfecto para quienes buscan alejarse del turismo masivo.
Qué se puede hacer en Arraial d'Ajuda
Arraial d’Ajuda tiene propuestas variadas que se adaptan a distintos gustos o necesidades. Sus playas de aguas serenas son elegidas por quienes disfrutan de deportes acuáticos y también por quienes buscan un ambiente con movimiento. Al mismo tiempo, hay sectores más aislados y rodeados de vegetación que invitan al descanso y a la desconexión total.
Además del atractivo natural, el destino suma opciones culturales y recreativas. Entre ellas se destacan un parque acuático, la tradicional iglesia de Nossa Senhora D’Ajuda y la reconocida Rua do Mucugê, una calle muy transitada donde se concentran comercios, bares y propuestas nocturnas durante todo el año.
Dónde queda Arraial d'Ajuda
Este pueblo, de 20 mil habitantes, está situado en el sur del estado de Bahía, a pocos kilómetros de Porto Seguro, zona que se caracteriza por sus extensas playas y un paisaje natural atractivo. Su clima y la calidez del entorno lo convirtieron en una opción muy elegida por quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.
Cómo llegar a Arraial d'Ajuda
La manera más sencilla de llegar a Arraial d’Ajuda es tomando un vuelo hacia Porto Seguro. Una vez allí, se cruza el río Buranhém en ferry para acceder directamente al pueblo. También se puede arribar por vía terrestre, ya sea en ómnibus desde otras ciudades de Bahía o en auto particular.
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