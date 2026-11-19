El Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El oficialismo alcanzó los 42 votos para aprobar la iniciativa con las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados.
Con 42 votos afirmativos y 26 votos negativos, el Senado aprobó este jueves el dictamen que acepta las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Además de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), votaron a favor de la iniciativa oficial los bloques del PRO, de la UCR, de Provincias Unidas, Convicción Federal, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y Edith Terenzi.
En tanto, se opusieron el bloque Justicialista, el Frente Cívico por Santiago, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y el puntano Fernando Salino.
La iniciativa, como se sabe, había sido devuelta por la cámara baja con la restitución de la Ley de Tierras Rurales (N°26.737), luego de los controvertidos fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Las claves de la nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Ley de Tierras
- Con la restitución de la Ley de Tierras, se restablecen los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.
Desalojos
- Se aplica un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".
- El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.
- En el caso de los deudores morosos tendrán más plazos ya que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.
Expropiaciones
- La declaración de utilidad pública por parte del Estado se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.
- La ley establece que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
Regularización de escrituras
- La norma modifica la “ley Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.
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