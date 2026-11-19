Las provincias afectadas por el alerta amarillo y naranja por lluvias y tormentas

El aviso de nivel amarillo comprende este viernes al centro y la costa de la provincia de Buenos Aires, además de todo Misiones, todo Corrientes, el este de Formosa, el centro y este de Chaco, el noreste de Santa Fe, el noreste de La Pampa, todo Córdoba (a excepción del norte), todo San Luis y el centro y este de Chubut.