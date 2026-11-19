A qué hora se cae el cielo por un diluvio con lluvias y ráfagas: zonas alcanzadas este viernes por el alerta
El Servicio Meteorológico Nacional renovó advertencias por lluvias y tormentas para varias zonas del país, incluida algunas de Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias meteorológicas para este viernes 20 de noviembre por la llegada de un verdadero diluvio, con tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en gran parte del territorio nacional.
El alerta amarillo alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires y a otras nueve provincias, mientras que en el noreste argentino el fenómeno cobrará mayor intensidad y escalará a alerta naranja.
Según el reporte oficial del organismo, el mal tiempo avanzará en distintos momentos de la jornada según cada región, con acumulados de agua significativos en cortos períodos de tiempo y fuerte actividad eléctrica.
Las provincias afectadas por el alerta amarillo y naranja por lluvias y tormentas
El aviso de nivel amarillo comprende este viernes al centro y la costa de la provincia de Buenos Aires, además de todo Misiones, todo Corrientes, el este de Formosa, el centro y este de Chaco, el noreste de Santa Fe, el noreste de La Pampa, todo Córdoba (a excepción del norte), todo San Luis y el centro y este de Chubut.
En tanto, en zonas de Misiones y sectores de Corrientes, el nivel de advertencia sube a alerta naranja, debido a la probabilidad de fenómenos meteorológicos con mayor potencial de riesgo.
Qué se espera en Buenos Aires, el centro y el norte del país
De acuerdo con las especificaciones técnicas difundidas para cada región y nivel de alerta, las condiciones previstas para este viernes se dividen de la siguiente manera:
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Provincia de Buenos Aires (tarde y noche): Bajo alerta amarillo, el área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Centro y sur del país (madrugada): Para estas zonas también rige el alerta amarillo, con tormentas fuertes o localmente severas, intensa actividad eléctrica, ráfagas, posible caída de granizo y acumulados de lluvia estimados entre 30 y 70 mm, con posibilidad de superar esos registros localmente.
Zonas bajo alerta naranja (toda la jornada): En los sectores alcanzados por el nivel naranja en el noreste, se prevén tormentas fuertes y/o severas acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
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