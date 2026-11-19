Ahorro en supermercados para jubilados: la guía para aprovechar los beneficios y descuentos en noviembre
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Jubilados: qué descuentos hay en supermercados durante noviembre 2026
- Disco, Jumbo y Vea: 10% de lunes a jueves, más un 20% adicional en perfumería y limpieza. Sin tope.
- Chango más: todos los días 10% de descuento, pero no incluye carne, electro y otros. Tope $12.000 por transacción y de $50.000 por mes,
- Coto: 10% de lunes a jueves, sin tope y con algunas exclusiones.
- La Anónima: lunes y martes ofrece 10% de descuento, sin tope. No es válido para carne, electro y otros.
- Día: 10% los lunes, con un máximo de $2.000 por operación.
- Carrefour: 10% de lunes a miércoles, con un tope mensual de $35.000. En todos los rubros menos carne y electrodomésticos.
- Josimar: 15% los martes, sin límite de gasto y en todos los rubros.
- Toledo: 15% los miércoles, sin tope y con exclusiones.
Cómo se puede acceder a los descuentos
El beneficio para los jubilados y pensionados de ANSES se puede acceder de manera muy simple: tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión.
Gran parte de los supermercados también ofrecen los descuentos con tarjetas de crédito. Algunas promociones descuentan el monto en el momento de la compra y otras devuelven el dinero después, en el resumen o en la caja de ahorro. Por eso es clave mirar la letra chica de cada supermercado y los productos incluidos.
Qué promociones bancarias hay en noviembre 2026
Algunos bancos ofrecen descuentos adicionales que aumentan la posibilidad de ahorro y el monto máximo de devolución. Entre las más destacadas del mes están:
- Banco Patagonia: promociones para jubilados de hasta 35% de descuento, con un tope de reintegro de $40.000. Depende de la tarjeta utilizada, del supermercado adherido y del paquete bancario contratado. El beneficio alcanza a cadenas como Carrefour, Coto Digital, Jumbo y ChangoMás.
- Banco Supervielle: beneficios los días martes, con 20% de descuento en ChangoMás si se paga con tarjeta de crédito y 20% en MásGO con tarjeta de débito. En ambos casos, el tope publicado es de $25.000 por cada compra.
El detalle de los descuentos bancarios y si los beneficios aplican en tu caso se puede consultar en la página oficial de ANSES: www.anses.gob.ar.
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