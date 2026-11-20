Requisitos de antigüedad: los trabajadores permanentes deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al cese laboral. En tanto, los trabajadores eventuales y de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Documentación obligatoria: se debe presentar DNI (original y copia) junto con el comprobante que acredite el desempleo (telegrama o carta documento de despido, acuerdo homologado, sentencia o nota de síndico en caso de quiebra, o contrato a plazo fijo vencido).