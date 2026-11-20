Sandra Pettovello avala una indemnización de $4.876.800 para los que perdieron el empleo con Javier Milei
A través de la Prestación por Desempleo de ANSES, dependiente de Sandra Pettovello, los empleados despedidos sin causa pueden cobrar hasta 12 cuotas mensuales.
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, mantiene la Prestación por Desempleo de ANSES, como una virtual indemnización para los trabajadores en blanco que perdieron su empleo durante la gestión de Javier Milei. Con los topes $406.400 mensuales, a lo largo de las 12 cuotas permitidas alcanza un total de $4.876.800.
Cuánto se cobra y cómo se calculan las cuotas de la Prestación por Desempleo
De acuerdo con los parámetros oficiales del organismo previsional, el valor mensual del beneficio se determina tomando el 75% de la mejor remuneración neta, normal y habitual de los últimos 6 meses trabajados, sujeto a los pisos y techos vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM):
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Montos de noviembre de 2026: el piso mínimo es de $199.400 y el tope máximo asciende a $398.800 por mes.
Montos desde diciembre de 2026: el mínimo pasa a $203.200 y el máximo trepa a $406.400 mensuales (totalizando $4.876.800 en 12 meses).
Cantidad de cuotas según aportes (trabajadores permanentes): de 6 a 11 meses de aportes corresponden 2 cuotas; de 12 a 23 meses, 4 cuotas; de 24 a 35 meses, 8 cuotas; y con 36 meses o más de aportes se perciben 12 cuotas (los trabajadores de 45 años o más reciben 6 cuotas adicionales equivalentes al 70% del valor de la primera cuota).
IMPORTANTE: Anses pagará por última vez este viernes 20 de noviembre el bono sin aguinaldo para jubilados en 2026
Quiénes pueden acceder, requisitos y cómo hacer el trámite en ANSES
La asistencia está destinada a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y al personal de casas particulares (Ley 26.844) que hayan sufrido un despido sin justa causa, finalización de contrato o desvinculación por causas externas (incluyendo el mutuo acuerdo para cesantías ocurridas a partir del 6 de marzo de 2026):
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Requisitos de antigüedad: los trabajadores permanentes deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al cese laboral. En tanto, los trabajadores eventuales y de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
Documentación obligatoria: se debe presentar DNI (original y copia) junto con el comprobante que acredite el desempleo (telegrama o carta documento de despido, acuerdo homologado, sentencia o nota de síndico en caso de quiebra, o contrato a plazo fijo vencido).
Gestión del cobro: el trámite se realiza de forma online a través de Atención Virtual de ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social) o de manera presencial con turno previo. Una vez aprobado, el organismo gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para depositar los haberes a mes vencido.
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