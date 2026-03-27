Escapadas no aptas para miedosos: el enigmático pueblo con una iglesia de sucesos inexplicables
Se ubica en Mar Chiquita y tiene una población que ronda los 1.300 habitantes. Además, se ubica a 378 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Ubicado en el partido de Mar Chiquita, Vivoratá es uno de esos destinos que combinan tranquilidad rural con un dejo de misterio. Rodeado de naturaleza y lejos del turismo masivo, este pequeño paraje es perfecto para desconectar de la rutina diaria y disfrutar de la gastronomía local.
En los últimos años, Argentina se consolidó como uno de los países más elegidos de Sudamérica para vacacionar, ya que presenta una enorme diversidad de destinos. Desde playas y sierras hasta pueblos rurales y rincones poco explorados, la oferta es cada vez más amplia y busca atrapar la atención de cada viajero.
Qué se puede hacer en Vivoratá
En Vivoratá se puede recorrer el pueblo caminando, disfrutar de sus espacios verdes y aprovechar la calma del entorno rural. Una de las experienicas más atrapantes es visitar la famosa capilla abandonada, un lugar que mezcla historia y misterio.
También es posible visitar estancias cercanas, conocer las tareas del campo y probar comidas típicas bien caseras. Si el viaje coincide con el verano, la Fiesta Provincial del Costillar es uno de los grandes atractivos. Durante esos días, el pueblo se llena de música, tradición y propuestas gastronómicas que reflejan lo mejor de la cultura argentina.
Dónde queda Vivoratá
Esta localidad bonaerense se encuentra en el partido de Mar Chiquita, a tan solo 378 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Muy cerca de la costa atlántica, Vivoratá es un destino accesible para una escapada de fin de semana.
Cómo llegar a Vivoratá
Para llegar a Vivoratá desde Buenos Aires, hay que tomar la Autopista Ricardo Balbín y luego incorporarse a la Ruta Provincial 2 en dirección a Mar del Plata. Después de recorrer unos 378 kilómetros, se llega al acceso del paraje, en un recorrido rápido y sencillo dependiendo del tráfico.
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